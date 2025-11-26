Рус
Переговори Зеленського з Трампом: в ОП назвали головні "чутливі питання"

Олексій Тесля
26 листопада 2025, 18:27
Йдеться про спробу створити реалістичний механізм припинення війни, підкреслив Михайло Подоляк.
Михайло Подоляк прокоментував роботу над мирною угодою / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяв Подоляка:

  • Йдеться про спробу створити реалістичний механізм припинення війни
  • Без особистої розмови президентів не можна скоригувати чутливі питання

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, для Києва важливо розділяти офіційні документи і те, що відбувається навколо мирних переговорів.

"Є позиція адміністрації США щодо "мирного плану", яку ми обговорюємо на кількох майданчиках з американцями та європейцями", - написав він.

За словами представника ОП, йдеться про спробу створити реалістичний механізм припинення війни: гарантії безпеки, роль союзників, наслідки для Росії в разі повторної агресії.

"Це складна і тендітна дискусія, в якій кожне слово на вагу золота", - зазначив він.

Подоляк також упевнений у тому, що без особистої розмови президентів України і США коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо. Також зрозуміло, що РФ поки що не демонструє бажання закінчувати війну.

"Найчутливіші питання - території, чисельність війська, альянсні можливості - вимагають розмови на найвищому рівні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Президент України в будь-який момент готовий бути на такій зустрічі", - додав він.

Американський план закінчення війни
Мирні переговори: що говорять у Москві

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повідомив, що Москва не має наміру відкрито обговорювати можливі варіанти американського мирного плану щодо припинення війни в Україні. При цьому він зазначив, що російська сторона загалом позитивно ставиться до ініціатив США, спрямованих на пошук шляхів урегулювання конфлікту. Однак Рябков підкреслив, що очікувати будь-яких поступок від Москви в цьому питанні не варто.

Раніше в Білому домі зробили заяву про переговори. Делегації змогли узгодити ключові напрямки для подальших консультацій, але залишилося "кілька делікатних, але не непереборних деталей".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ. Переговори складні й повільні, але сторони починають бачити вигоду в домовленості, заявив президент США.

Як повідомляв Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо і його командою щодо американського плану завершення війни.

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

