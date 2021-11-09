Обов'язкова вакцинація від COVID-19: у МОЗ розширили список професій

Вакцинація в Україні стала обов'язковою для представників ще низки професій / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу COVID-19 є обов'язковою. Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, обов'язкову вакцинацію запроваджують для працівників:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця тощо).

Якщо співробітники перерахованих вище підприємств не вакцинуються, то будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Якщо є абсолютні протипоказання до проведення щеплень, то їх не будуть примушувати вакцинуватися.

Обов'язкова вакцинація в Україні

У вересні уряд підтримав ініціативу МОЗ про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для вчителів і чиновників. У відомстві запевняють, що обов'язкова вакцинація є законною та не суперечить правам людини.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що медиків також включать до списку професій, для яких обов'язкова вакцинація від коронавірусу COVID-19. Але зроблять це не зараз, а на наступних етапах розширення списку професій, представники яких повинні зробити щеплення від коронавірусу.

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З 8 листопада в Україні набуло чинності рішення про недопуск на роботу невакцинованих представників деяких професій.

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