Як потрапити у ТРЦ без COVID-сертифіката - "лайфхак" від МОЗ

Зробити щеплення від коронавірусу можна в центрах вакцинації в ТРЦ / УНІАН

У регіонах, які потрапили в "червону" зону карантину діє низка суворих обмежень для невакцинованих від коронавірусу громадян. Зокрема, вони не можуть потрапити в ТРЦ без COVID-сертифіката або свіжого ПЛР-тесту або тесту на антиген. Обійти ці обмеження можна. У МОЗ України пояснили, як це зробити.

Зокрема, мова йде про те, що в багатьох ТРЦ облаштовано центри вакцинації.

Таким чином, якщо людина прийшла в торговельно-розважальний центр для того, щоби зробити щеплення від коронавірусу, то адміністрація може дозволити їй увійти. Однак при цьому співробітники ТРЦ повинні бути точно впевнені, що громадянин піде вакцинуватися. Також потрібно переконатися, що після отримання щеплення людина залишить приміщення ТРЦ.

У зв'язку з цим в МОЗ рекомендують торговельним центрам, в яких є пункт вакцинації, обладнати окремі входи та виходи для тих, хто прийшов з метою отримати щеплення.

Вакцинація від COVID-19 в Україні

Кабінет Міністрів 22 вересня схвалив рішення щодо запуску обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Україні. Щеплення повинні зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади, їхніх територіальних підрозділів та співробітники місцевих державних адміністрацій.

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Пізніше в МОЗ заявили про підготовку владою документа, що передбачає розширення категорії осіб, для яких щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19 має стати обов'язковим. Зокрема, йдеться про вакцинацію для працівників сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг та осіб, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

В Україні запустять новий документ - цифровий сертифікат одужання від COVID-19. За допомогою такого документа можна буде відвідувати заклади, працювати й вільно пересуватися червоною зоною карантину.

Отримати документ зможуть лише ті, кому поставили діагноз "коронавірус" після того, як з'явився новий сертифікат. Особи, які перехворіли на коронавірус в 2020 або в 2021 році, тобто до появи документа, отримати його не зможуть.

6 листопада стало відомо, що Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування та використання COVID-сертифікатів. Документ може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік, а діятиме він 105 днів.

Дивіться відео на тему Чи можна зробити щеплення, якщо людина купила собі "липовий" ковід-сертифікат:

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