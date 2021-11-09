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Що робити, якщо COVID-сертифікат у Дії не генерується - детальна інструкція

9 листопада 2021, 09:38

Якщо під час вакцинації від коронавірусу лікар неправильно вніс дані, то ковід-сертифікат може не підтягнутися в додаток Дія.

Ковид-сертифікат
Названо причини, з яких не виходить згенерувати ковід-сертифікат у додатку Дія / УНІАН

Якщо сертифікат про вакцинацію від коронавірусу не генерується в додатку Дія, це може означати, що дані про щеплення могли бути внесені в базу з помилкою, розповів Дмитро Черниш, директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я національної служби здоров'я України (НСЗУ).

"Найчастіше виникають проблеми, коли під час вакцинації були неправильно внесені дані саме про вакцинацію або дані про вакцинацію були внесені з помилкою. Тобто в пункті щеплення дані про першу і другу дози повинні бути внесені в ту ж медичну картку пацієнта, і досить часто, найпоширеніші помилки — це коли Дія говорить, що не знайдено запис про вашу вакцинацію. Це може бути тому, що лікар не в той же день вніс запис про вакцинацію, є лікарі, які роблять це пізніше, або було допущено помилку, наприклад, в серії вакцини, і по такій вакцині не формується сертифікат", - пояснив Черниш, передає Громадське радіо.

читайте такожЯк працюватиме в Україні ковідна амністія: Ляшко розкрив нюансиЗа його словами, на сьогоднішній день, в додатку Дія сформовано вже майже п'ять мільйонів COVID-сертифікатів. При цьому в НСЗУ надійшло майже 10 тисяч звернень про те, що ковід-сертифікат згенерувати не виходить.

"Тобто цифра все одно велика. Це означає, що 10 тисяч пацієнтів не змогли собі сформувати ці сертифікати", - сказав Черниш.

Що робити, якщо лікар неправильно вніс дані і ковід-сертифікат не підтягнувся

Якщо дані про вакцинацію не внесено, потрібно звернутися в пункт вакцинації або безпосередньо до лікаря, який проводив вакцинацію, і попросити його внести дані.

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"Тобто можливо він не під час візиту вніс дані, а ввечері їх внесе або наступного дня. Потрібно це дізнатися. Якщо в даних помилка, потрібно звернутися до цього лікаря, і лікар повинен виправити цю помилку, оскільки система спроектована таким чином, що вносити зміни в дані про вакцинацію може лише той, хто робив цю вакцинацію. Це не може робити який-небудь інший лікар, який навіть не розуміє, чи був сам факт проведення вакцинації", - зазначив директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ.

Як знайти лікаря, який проводив вакцинацію

У пунктах вакцинації, як правило, надають паперові довідки про те, хто проводив вакцинацію. Але кожен пункт організований по-своєму.

"Якщо в даних про вакцинацію помилка, то автора даних про вакцинацію бачить, наприклад, сімейний лікар. Тобто, якщо вам Дія не формує сертифікат через те, що у ваших даних про вакцинацію є помилка, ваш сімейний лікар може побачити, який саме лікар вносив ці дані, і в'язатися з цим лікарем для того, щоби він їх виправив", - зазначив Черниш.

Якщо ви записувалися на вакцинацію через додаток або сайт Helsi, то в розділі "Медкарта - мої вакцинації" в записі про щеплення буде вказано "Ким внесено запис", де і буде посилання на лікаря.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні запустять новий документ - цифровий сертифікат одужання від COVID-19. За допомогою такого сертифіката можна буде відвідувати заклади, працювати і вільно пересуватися червоною зоною карантину.

Отримати документ зможуть лише ті, кому був поставлений діагноз "коронавірус" після того, як з'явився новий сертифікат. Особи, які перехворіли на коронавірус в 2020 або в 2021 році, тобто до появи документа, отримати його не зможуть.

COVID-сертифікат після одужання від коронавірусу може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік, а діяти він буде 105 днів.

За використання підроблених документів про вакцинацію тепер штрафуватимуть від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень або обмеженням волі терміном до двох років.

За внесення неправдивих відомостей про проведення вакцинації медики отримуватимуть штраф у розмірі від 34 тисяч гривень до 68 тисяч гривень або отримуватимуть покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2 років.

В Україні вже звільнили трьох лікарів за підробку документів про вакцинацію.

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