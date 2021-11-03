Як згенерувати COVID-сертифікат у "Дії" власникам паспортів-книжечок: покрокова інструкція

Електронний документ про вакцинацію можна отримати без ID-картки та біометричного закордонного паспорта. Досить оновити додаток Дія до останньої версії.
Українці з паспортами старого зразка (у формі книжечки) отримали можливість генерувати COVID-сертифікат в додатку Дія.
Як повідомляє Telegram-канал Дія, електронний документ про вакцинацію можна отримати без ID-картки та біометричного закордонного паспорта. Досить просто оновити додаток до останньої версії в AppStore, Google Play або App Gallery.
Як згенерувати сертифікат у "Дії" - покрокова інструкція для власників паспортів-книжечок:
- авторизуйтесь в додатку через BankID;
- натисніть "послуги" і виберіть пункт "COVID-сертифікати" - "отримати сертифікат";
- поставте галочку, щоби дати згоду на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ) в "Дію".
"Врахуйте, що паспорт-книжечка серед ваших документів у "Дії" відображатися не буде. Адже цифровим паспортом може бути лише ID-карта і закордонний біометричний паспорт", - зазначили розробники.
Як повідомляв Главред, раніше Мінцифри спростило генерацію COVID-сертифіката в "Дії", випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID і вертіти головою перед камерою смартфона.
Повідомлялося, що кіберполіція затримала 21-річного українця, який розробив фейкову "Дію". Молодика виявили в Запоріжжі, де він через месенджери продавав за 100 грн доступ до додатка для створення підроблених цифрових документів, у тому числі COVID-сертифікатів.
Незабаром хакера-самоучку запросили на стажування в Мінцифри. У МВС заявили, що попри це хлопцеві все одно доведеться понести покарання за підробку.
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