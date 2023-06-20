Обстріл рятувальників у Херсоні: Зеленський пообіцяв потужну відповідь від ЗСУ

Президент наголосив, що українські воїни обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість.

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Зеленський пообіцяв потужну відповідь від ЗСУ за обстріл рятувальників / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скріншот з відео

Збройні сили України обовʼязково дадуть відповідь російським окупантам за удар по рятувальниках у Херсоні, які займалися ліквідацією наслідків теракту на Каховській гідроелектростанції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники. Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що українські воїни обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість.

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"Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі. Вбивцям і терористам тут місця немає й ніколи не буде", - сказав Зеленський.

Як зазначив український гарант, зараз українські військові на півдні, на сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі. Глава держави зауважив, що захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну.

Обстріл рятувальників у Херсоні

У вівторок, 20 червня, російська окупаційна армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які після затоплення розчищали мул. Унаслідок російської атаки один співробітник ДСНС загинув, ще семеро постраждали. Шестеро перебувають у важкому стані.

Окрім того, раніше армія РФ обстріляла човен з людьми в Херсоні. Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни відкрили вогонь "у спини цивільним". За його словами, шестеро людей, які евакуювалися з лівого берега, отримали поранення - дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу човна російськими окупантами біля Херсону поранення отримали 13 осіб. Серед загиблих - 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь по човну.

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