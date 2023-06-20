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"Значно менші, ніж у росіян": Резніков оцінив втрати України у війні

Аліна Дембіцька
20 червня 2023, 00:10 оновлено 20 червня, 00:34
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Резніков підкреслив, що росіяни можуть знімати одну одиницю техніки з інших ракурсів, видаючи фото з різних локацій, або взагалі підробляють знімки.
'Значно менші, ніж у росіян': Резніков оцінив втрати України у війні
Резніков оцінив втрати України у війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Українська добровольча армія

Міністр оборони Олексій Резніков визнав, що Збройні сили України зазнають втрат під час контрнаступу, проте ці втрати набагато менші, ніж у країни-агресорки Росії. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"Це війна. Втрати є. Але саме тому, що ми не використовуємо тактику м'ясорубки, втрати з українського боку значно менші, ніж з російського", - зазначив Резніков.

Відповідаючи на запитання про втрати в техніці, міністр сказав, що такі втрати теж є, але вони теж значно менші, ніж у РФ. Він також підкреслив, що російські пропагандисти можуть знімати одну одиницю техніки з інших ракурсів, видаючи фото з різних локацій, або взагалі підробляють знімки.

"Коли ви дивитесь пропагандистські російські канали, і вони показують багато розбитої української техніки, моя вам порада: звертайтеся до фахівців з OSINT (аналіз з відкритих джерел – ред.), їх зараз дуже багато. Ми сміялися, наприклад, коли один і той же "Леопард", який, справді, був "травмований" – це війна, – був показаний російськими пропагандистськими каналами з різних боків, порахований, помножений та мультиплікований", - пояснив Резніков.

Втрати ЗСУ в ході наступу

Як повідомляв Главред, нещодавно в мережі поширилася інформація про те, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади нібито втратили велику кількість особового складу, а також Leopard і Bradley в ході боїв на запорізькому напрямку. Однак насправді це ворожа ІПСО.

Як зазначив головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус, в день, коли РФ заявила про понад 300 "убитих" українських бійців бригади, насправді тоді загинуло п'ятеро захисників.

"Вони заявляли, що у нас вже розбита бригада, що у нас 350 загиблих, все - бригади немає, у нас було п'ять загиблих. Це яскравий приклад того, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, не має нічого спільного з реальністю", - сказав Маркус.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

Дивіться відео про те, як Зеленський зробив потужну заяву про злочини Путіна:

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