ОБСЄ виявила десятки танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала військову техніку окупантів у забороненій зоні на Донбасі / Фото Reuters

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала військову техніку на окупованій території Донбасу.

Озброєння, яке виявили безпілотники дальнього радіусу дії, розташоване по лініях відведення, але поза виділених місць зберігання. Бойові машини виявили в населеному пункті в непідконтрольному уряду районі, йдеться в звіті СММ ОБСЄ за 16 листопада.

Зокрема, за лініями відведення Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю на полігоні біля н.п. Покровка Донецької області (36 км на схід від Донецька).

Серед них 13 танків типу Т-72, 7 танків Т-64, 10 танків невстановленого типу і одна самохідна гаубиця "Гвоздика" 122-го калібру.

читайте такожКрилатий трофей - прямий доказ військ РФ на Донбасі: ЗСУ збили ще один ворожий БПЛАТакож ОБСЄ відзначає ознаки військової присутності й присутності військового типу в зоні безпеки. На території об'єкта в житловому районі н. п. Безіменне (Донецька область) безпілотник ОБСЄ помітив дві ворожі машини, ймовірно, ББМ (бойова броньована машина) і одну, ймовірно, радіорелейну станцію.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки зробили в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь.

10 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. У своєму зверненні глава держави підкреслив, що українська армія готова дати відсіч.

15 листопада британське видання Financial Times писало про те, що співробітники західних спецслужб мають дані, які свідчать про "високу ймовірність" повномасштабного російського вторгнення в Україну. У своїх прогнозах експерти спираються не лише на дані про концентрацію близько 90 тисяч російських військовослужбовців поруч з українським кордоном, а й на деякі інші дані секретного характеру.

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