УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ОБСЄ виявила десятки танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні на Донбасі

17 листопада 2021, 08:04

У звіті йдеться про зафіксоване безпілотниками озброєння проросійських бойовиків. Воно розташоване по лініях відведення, але поза виділених місць зберігання.

розведення сил, ОБСЄ, військові
Місія ОБСЄ зафіксувала військову техніку окупантів у забороненій зоні на Донбасі / Фото Reuters

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала військову техніку на окупованій території Донбасу.

Озброєння, яке виявили безпілотники дальнього радіусу дії, розташоване по лініях відведення, але поза виділених місць зберігання. Бойові машини виявили в населеному пункті в непідконтрольному уряду районі, йдеться в звіті СММ ОБСЄ за 16 листопада.

Зокрема, за лініями відведення Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю на полігоні біля н.п. Покровка Донецької області (36 км на схід від Донецька).

Серед них 13 танків типу Т-72, 7 танків Т-64, 10 танків невстановленого типу і одна самохідна гаубиця "Гвоздика" 122-го калібру.

читайте такожКрилатий трофей - прямий доказ військ РФ на Донбасі: ЗСУ збили ще один ворожий БПЛАТакож ОБСЄ відзначає ознаки військової присутності й присутності військового типу в зоні безпеки. На території об'єкта в житловому районі н. п. Безіменне (Донецька область) безпілотник ОБСЄ помітив дві ворожі машини, ймовірно, ББМ (бойова броньована машина) і одну, ймовірно, радіорелейну станцію.

Реклама

Можливе вторгнення Росії в Україну

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки зробили в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь.

10 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. У своєму зверненні глава держави підкреслив, що українська армія готова дати відсіч.

15 листопада британське видання Financial Times писало про те, що співробітники західних спецслужб мають дані, які свідчать про "високу ймовірність" повномасштабного російського вторгнення в Україну. У своїх прогнозах експерти спираються не лише на дані про концентрацію близько 90 тисяч російських військовослужбовців поруч з українським кордоном, а й на деякі інші дані секретного характеру.

Читайте також:

viber
ОБСЄ безпілотник військова агресія РФ новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «ОБСЄ виявила десятки танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні на Донбасі». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі теплі сукні, в яких холоднеча буде милоюУ моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі теплі сукні, в яких холоднеча буде милою Найгарніший синій новорічний манікюр 2022, від якого складно відірвати поглядНайгарніший синій новорічний манікюр 2022, від якого складно відірвати погляд Фінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровительФінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровитель Україні загрожує спалах нової смертельної інфекціїУкраїні загрожує спалах нової смертельної інфекції Гороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозіГороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозі
08:32

Коронавірус в Україні 17 листопада: понад 18 тис. нових хворих і 769 жертв

08:09

Технічна затримка: чому запуску Північного потоку-2 вже не завадитиПогляд

08:04

ОБСЄ виявила десятки танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні на ДонбасіВідео

07:44

Гороскоп на сьогодні 17 листопада 2021: Тільцям - ризик травм, Терезам - доленосний деньВідео

07:20

Філантроп чи завойовник: чому Велика Британія взялася за УкраїнуПогляд

Реклама
07:14

Лютий і сніговий березень: з'явився перший прогноз погоди на весну 2022 в УкраїніВідео

07:10

НП в Україні на кордоні з Білоруссю і атака мігрантів: експерт різко розніс дії КиєваВідео

06:43

Привозять на ношах з низькою сатурацією: лікар розповіла, до чого призводить ігнорування симптомів COVID-19

06:29

Путін закладає для України бомбу уповільненої діїПогляд

06:01

У моду на зиму 2022 прийшли теплі светри невимовної краси, в яких зима пройде непомітноФотоВідео

05:35

Втрачають сили і вагу: лікар назвав незвичайні симптоми COVID-штаму ДельтаВідео

05:28

Агресія проти України і удар по оточенню Путіна: в ЄС закликали до рішучих дійВідео

05:09

Як правильно солити й перчити страви - прості лайфхаки від зіркового шеф-кухаря

04:51

Метро не відбудетесь: маршрутники пригрозили підняти ціни на проїздВідео

04:14

Названо вагому причину для вакцинації від коронавірусуВідео

04:08

Віталій Портников. Меркель зателефонувала Лукашенкові, і це велика помилкаВідеоблоги

03:58

У якої дієти є антивіковий ефект - відповідь вчених

03:35

Куди поїхати взимку, аби втекти від українських холодів: поради мандрівникам

03:29

Лікарі назвали популярні напої, через які може випадати волосся

03:27

Міжнародний день студентів 17 листопада: привітання та прикольні картинки до свята

Реклама
01:50

Українка зняла кліп для зірок світового рівня The Weeknd і Post Malone: фанати в захватіВідео

01:44

"Реальна статистика страшніша": Голубовська розповіла про "кошмар" з COVID-19Відео

01:40

У Китаї створили штучну мавпуВідео

01:15

Лікар розповіла, чи можна заповнити дефіцит вітаміну D без ліків

00:56

Дієтолог склала смачний і ефективний сніданок для схудненняВідео

00:30

"Душу не продам ніколи": Кароль зробила відверте зізнання про гастролі в РосіїВідео

16 листопада, вівторок
23:55

У МОЗ пояснили, чи слід колоти щеплення людям із антитілами

23:36

Збірна України феноменально пробилася у плей-оф чемпіонату світу 2022ФотоВідео

23:30

Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: нові деталі розслідування

23:25

Кому небезпечно постійно їсти яблука - коментар дієтолога

23:00

Відлякають біди і злидні: названо речі в будинку, які принесуть багатствоВідео

22:38

Україна готується до ескалації ситуації на кордоні через мігрантів - МВС

22:17

Медики розповіли про небезпечну хворобу, яку легко сплутати з COVID-19

21:59

17 хвилин клінічної смерті: лікарі дивом врятувати невакциновану від COVID-19 українкуВідео

21:45

Лежав посеред вулиці: на Полтавщині натрапили на труп чоловіка

21:44

На Донбасі бойовики обстріляли Мар'їнку: під вогонь потрапив житловий будинокВідео

21:20

В Україну нагряне несподіване потеплінняВідео

21:04

Стріляли в козу: у Сумській області випадково застрелили 28-річного чоловіка

21:00

Коронавірус в основному вражає бідних людей - ВООЗ

20:46

Нова небезпека в консервах: на Буковині зафіксували ботулізмВідео

Реклама
20:26

Бізнес-партнер Кауфмана може бути замішаний у контрабанді сигарет - ЗМІ

20:16

Прикмети на 17 листопада: що не можна робити в Єрьомін день і як не потрапити в бідуВідео

20:03

Зеленський зустрівся з міністром оборони БританіїВідео

19:53

Напередодні вирішального матчу: що потрібно Україні для виходу у плей-офф відбору на ЧС-2022

19:49

"Бреше, як дихає": Аваков розповів про стосунки із Зеленським та ПорошенкомВідео

19:45

Дар’я Петрожицька зізналася, кого цілувала на знімальному майданчику серіалу Джек & ЛондонВідео

19:40

У одіозного нардепа Ківи відібрали нагородну зброю

19:40

У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграФото

19:30

У Вінниці небіжчика "змусили" відпрацювати аліментиВідео

19:12

Голий Максим Галкін потрапив в об'єктив Алли Пугачової

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти