Потужний удар Bayraktar на Донбасі: Резніков анонсував нові закупівлі БПЛА

БПЛА будуть застосовуватися на Донбасі, підкреслив Олексій Резніков.
У 2022 році Міністерство оборони купить в Туреччині нову партію безпілотних літальних апаратів Bayraktar для потреб Збройних сил України.
За словами міністра оборони Олексія Резнікова, плануються додаткові закупівлі БПЛА, повідомляти прес-служба Міноборони.
"Але це будуть українські Bayraktar, підкреслюю. Тобто, виготовлені в Туреччині, але вони будуть Українські, на озброєнні Збройних сил України", - підкреслив він в ході візиту в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Глава МО пояснив, що БПЛА Bayraktar будуть застосовуватися, "оскільки ми повинні захищати нашу незалежність, в тому числі згідно 51 статті Статуту ООН".
У свою чергу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний додав, що Збройні сили перебувають у постійній готовності до застосування Bayraktar у разі провокативних дій з боку збройних формувань РФ.
Раніше повідомлялося про те, що 26 жовтня ЗСУ застосували турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі. Війська відповіли на дії російських гібридних військ "ДНР", які обстріляли позиції ООС у напрямку Гранітного. Була знищена ворожа гармата.
У штабі Операції об'єднаних сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали два українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації був задіяний безпілотник Bayraktar.
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