Живий щит проти РФ: експерт оцінив сценарій перекидання британських спецсил в Україну

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Британські військовослужбовці вже присутні протягом багатьох років на території України, заявив військовий експерт і співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Він підкреслив, що британські військові як і військові представники інших країн – членів НАТО, в Україні працюють у складі чотирьох тренувальних місій. Одна з найбільш великих - це британська, зазначив експерт у коментарі Currenttime.

Він звернув увагу на те, що можливе збільшення присутності британських військових в Україні буде пов'язано не з участю в бойових діях, а з підготовкою українських військовослужбовців.

"Разом з тим сам факт цієї присутності – це дуже сильний політичний сигнал. І певною мірою це живий щит, який сприяє цій стратегії стримування російської агресії", - додав Мельник.

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Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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