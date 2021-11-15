Висадка десанту і захоплення адмінбудівель: РФ таємно відпрацьовує удар по Україні - ЗМІ

Спецназ ФСБ, ГРУ, СЗР тренується захоплювати об'єкти критичної інфраструктури та адміністративні будівлі на сході та півдні України.
В ході вересневих навчань на полігоні Опук в захопленому Криму військові РФ таємно відпрацьовували захоплення адміністративних будівель на території України.
Як пише zn.ua з посиланням на джерела в українських спецслужбах, підрозділи спецназу ФСБ, ГРУ, СЗР, а також армійських частин відпрацьовували захоплення об'єктів критичної інфраструктури та адміністративних будівель на сході та півдні України.
Зазначається, що дії російських силовиків можуть спровокувати в цих регіонах "народно-визвольний рух" з подальшим зверненням до Росії за допомогою в "встановленні миру". Після чого в справу вступав російський десант "миротворців".
У повідомленні йдеться про те, що в разі реалізації Кремлем подібного сценарію, одночасно з цим будуть активізовані бойові дії на Донбасі і розпочата концентрація військ на україно-білоруському кордоні.
"Небезпека висадки десанту тим більше стає реальною загрозою, що сьогодні Вашингтон на всіх майданчиках - в масмедіа, на прес — конференціях, зустрічах з союзниками і по каналах розвідки - говорить про те, що росіяни в останні тижні переміщують війська біля кордонів України", - уточнюється в повідомленні.
читайте також"Удар ракетою": Лукашенко хоче перекинути Російські Іскандери до кордонів України
Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.
"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.
Читайте ще:
- Нова агресія і війська РФ біля кордонів України: Париж жорстко попередив Москву
- Україна - під загрозою: у Зеленського звинуватили РФ у міграційній кризі на кордоні Білорусі
- Відволікають від дій РФ на кордоні України: США жорстко припечатали режим Лукашенка