Висадка десанту і захоплення адмінбудівель: РФ таємно відпрацьовує удар по Україні - ЗМІ

Армія РФ відпрацьовує агресію проти України / Facebook/mod.mil. rus

В ході вересневих навчань на полігоні Опук в захопленому Криму військові РФ таємно відпрацьовували захоплення адміністративних будівель на території України.

Як пише zn.ua з посиланням на джерела в українських спецслужбах, підрозділи спецназу ФСБ, ГРУ, СЗР, а також армійських частин відпрацьовували захоплення об'єктів критичної інфраструктури та адміністративних будівель на сході та півдні України.

Зазначається, що дії російських силовиків можуть спровокувати в цих регіонах "народно-визвольний рух" з подальшим зверненням до Росії за допомогою в "встановленні миру". Після чого в справу вступав російський десант "миротворців".

У повідомленні йдеться про те, що в разі реалізації Кремлем подібного сценарію, одночасно з цим будуть активізовані бойові дії на Донбасі і розпочата концентрація військ на україно-білоруському кордоні.

"Небезпека висадки десанту тим більше стає реальною загрозою, що сьогодні Вашингтон на всіх майданчиках - в масмедіа, на прес — конференціях, зустрічах з союзниками і по каналах розвідки - говорить про те, що росіяни в останні тижні переміщують війська біля кордонів України", - уточнюється в повідомленні.

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Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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