Обпалено 90% тіла: внаслідок вибуху в лікарні на Прикарпатті постраждали троє медиків

Вибух стався ввечері 28 грудня в реанімаційній палаті лікарні на Прикарпатті / Фото facebook.com/MNSIFR

У ніч на 29 грудня в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі Косівської центральної районної лікарні стався вибух з подальшою пожежею. В Івано-Франківську обласну клінічну лікарню госпіталізували трьох медиків, двоє з них - у критичному стані.

Стан 46-річної жінки - критично важкий. У неї 90% опіків. Зараз вона перебуває на штучній вентиляції легенів. Лікарі кажуть, що шанси вижити у неї мінімальні, передає ТСН.

Іншій постраждалій 58 років. У неї 60% опіків тіла. Стан важкий, але стабільний. Лікарі розглядають можливість її переправлення на лікування до Києва.

І ще один потерпілий медик - чоловік. Як кажуть у лікарні, загрози життю немає. Його тіло обпалене на 20%.

Реклама

Як повідомляв Главред, внаслідок вибуху в Косівській центральній районній лікарні загинули чотири людини. Спочатку повідомлялося про двох загиблих.

Як уточнила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Оніщук, одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє - від пожежі.

Слідчі здійснюють першочергові необхідні заходи щодо встановлення обставин та причин пожежі. Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Після огляду місця події буде вирішуватися питання про порушення кримінального провадження.

Нагадаємо, 27 лютого у місті Чернівці на другому поверсі 5-поверхової будівлі міської клінічної лікарні №1 у коронавірусному відділенні сталася пожежа.

Внаслідок трагедії загинули дві людини, ще кілька - отримали опіки.

Причиною пожежі в коронавірусному відділенні міської лікарні №1 у Чернівцях є вибух кисневого балона, заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У поліції припустили, що загоряння у лікарні у Чернівцях виникло внаслідок недотримання одним з пацієнтів правил пожежної безпеки.

Читайте також: