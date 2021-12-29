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У лікарні на Прикарпатті прооунав вибух: кількість жертв зросла до чотирьох

29 грудня 2021, 06:37
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Одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє - від пожежі. Ще три людини постраждали від вибуху. Їх направили в Івано-Франківську обласну лікарню.

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У Косівській центральній районній лікарні ввечері 28 грудня стався вибух / Фото facebook.com/MNSIFR

В Івано-Франківській області прогримів вибух у Косівській центральній районній лікарні. Кількість жертв зросла. За попередніми даними, загинули чотири людини. Спочатку повідомлялося про двох загиблих.

Як повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Оніщук, одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє - від пожежі.

За її словами, ще три людини постраждали від вибуху. Їх направили в Івано-Франківську обласну лікарню.

"Їм надається весь спектр допомоги", - сказала Оніщук.

Голова Івано-Франківської ОДА підкреслила, що всі екстрені служби міста працюють в екстреному режимі.

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На місце інциденту одразу прибули слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, експерти-криміналісти, рятувальники та інші екстрені служби.

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Вибух стався в реанімаційній палаті лікарні / Фото facebook.com/MNSIFR

Слідчі здійснюють першочергові необхідні заходи щодо встановлення обставин та причин пожежі. Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Після огляду місця події буде вирішуватися питання про порушення кримінального провадження.

Як повідомляв Главред, після 21:00 у вівторок, 28 грудня, в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі Косівської центральної районної лікарні стався вибух. Близько 22:00 пожежу було ліквідовано.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Пожежники врятували з вогню трьох людей. Рятувальники уточнили, що загинули пацієнти лікарні.

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