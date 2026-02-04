Рус
Читати російською
Швидкого завершення війни точно не буде: політолог озвучив найреалістичніший сценарій

Дар'я Пшеничник
4 лютого 2026, 09:34
Експерт зазначає, що тривалість війни в Україні та обстріли залежатимуть від декількох факторів.
Від чого залежить тривалість війни в Україні

Головне з новини:

  • Масштабна атака РФ у ніч на 3 лютого стерла надії на швидкий мир
  • Політолог Фесенко вважає, що передумов для завершення війни наразі немає
  • За його словами, перемир’я можливе не раніше другої половини 2026 року

Після найпотужнішої від початку року ракетно-дронової атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі в Україні знову загострилася дискусія щодо реалістичності швидкого завершення війни дипломатичним шляхом. Масштаб нічного удару 3 лютого, який спричинив нові руйнування та перебої в енергосистемі, став черговим аргументом для тих, хто сумнівається в ефективності переговорів із Кремлем, пише ТСН.

Громадський діяч і віцепрезидент Українського союзу промисловців і підприємців Валерій Пекар відреагував на атаку публікацією мапи російських ударів. Зображення він підписав іронічно:

"На мапі зображений черговий раунд російсько-українських переговорів", натякаючи, що Москва продовжує вести "діалог" виключно мовою сили.

Політолог Володимир Фесенко у коментарі для видання зазначив, що очікування швидкого миру є радше емоційною реакцією на втому від війни, ніж реалістичним прогнозом. За його словами, навіть попри активізацію тристоронніх переговорів, жодних реальних передумов для завершення війни наразі немає.

Фесенко наголошує, що доки Росія наполягає на виведенні українських військ із Донбасу, прорив у перемовинах неможливий. Ба більше, він вважає, що добровільний відхід української армії з регіону є політично нереалістичним і небезпечним.

Політолог пояснює, що такий крок не лише викликав би суспільне обурення, а й створив би прецедент для подальших вимог Кремля, зокрема щодо Запорізької, Херсонської та навіть Харківської областей, які Росія намагається включити до свого правового поля.

На думку експерта, найбільш імовірним сценарієм найближчих років залишається продовження війни. Він попереджає, що виснаження торкнеться обох сторін, але Україна зазнає більшого тиску через окупацію частини територій та постійні удари по критичній інфраструктурі.

Водночас Фесенко допускає можливість поступового, поетапного припинення вогню - за умови посилення тиску США та Європи на Кремль. Він припускає, що певний прогрес може з’явитися лише у другій половині 2026 року або навіть у 2027-му, але точно не раніше.

Перші кроки, за його словами, могли б включати "енергетичне перемир’я", зафіксоване документально, а згодом - домовленості щодо морського та повітряного простору. Лише після цього можна було б говорити про припинення бойових дій на суходолі.

Проте завершення війни у першому півріччі 2026 року політолог вважає малоймовірним - надто багато факторів залишаються невизначеними, а позиція Росії поки що не демонструє готовності до компромісів.

Що може зупинити РФ - думка експерта

Як раніше писав Главред, попри заяви про енергетичне перемир’я, Росія паралельно готується до нових ударів по Україні. Таку думку висловив політолог Олександр Леонов в ефірі Київ24.

Він наголосив, що Україна вже має чітке розуміння, що словам Росії довіряти не варто, і саме таку позицію, на його переконання, повинні займати й Сполучені Штати, які декларують зацікавленість у завершенні війни.

"Тиск на тіньовий танкерний флот, він є дуже ефективним. І Росія цього боїться, бо саме таким чином вона отримує гроші. І в переговорному треці не вистачає головного, щоб США не тільки підштовхували сторони, в першу чергу Росію, до переговорів, а казали: "у вас є дедлайн, якщо не будуть виконані умови — посилення санкцій", - наголосив політолог.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України.

Раніше повідомлялося, що будь-які поступки України щодо Донбасу в рамках мирної угоди не припинять війну, а лише дадуть Росії додатковий час на підготовку масштабнішого наступу.

Напередодні стало відомо, що оголошенням енергетичного перемир'я Володимир Путін, можливо, намагається виграти час. Однак він також може сигналізувати про відкритість до компромісу, контури якого вже починають прояснюватися.

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

