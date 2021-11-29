На Бурштинській ТЕС прогримів вибух, постраждали п’ятеро людей

П’ятеро людей постраждали через вибух на Бурштинській ТЕС / Facebook

На Бурштинській теплоелектростанції в Івано-Франківській області стався вибух. Причиною цього стала розгерметизація екранної 60-міліметрової труби на котлі сьомого енергоблоку.

Повідомлення про вибух рятувальники отримали напередодні ввечері, зазначає пресслужба ДСНС.

"28 листопада о 22:12 до рятувальників поступило повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що стався вибух на БуТЕС. За інформацією, на котлі сьомого енергоблоку відбулась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм", – йдеться у повідомленні.

Працівники станції зупинили сьомий енергоблок і замість нього ввели у роботу четвертий. Зараз на станції працює сім енергоблоків.

Через вибух відбувся викид газопарової суміші і газів з топки котла. В ДСНС зазначають, що внаслідок цього два працівники станції отримали опіки. Постраждалих госпіталізували. При цьому у приймальному відділенні Бурштинської центральної міської лікарні повідомляють про п’ятьох госпіталізованих працівників ТЕС.

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Зазначається, що на роботу станції подія не вплинула.

Пізніше ДСНС також повідомила про пожежу на Бурштинській ТЕС - вона спалахнула на покрівлі над котлом у восьмому енергоблоці. Коли пожежники прибули на виклик, виявилося, що на даху загорілися електричні кабелі. Постраждалих внаслідок вогню немає.

читайте такожУ Києві в житловому будинку пролунав потужний вибух, йшов густий димРаніше повідомлялося, що в місті Нова Одеса в п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу. Епіцентр вибуху був на верхньому поверсі – у квартирі літнього подружжя. Вони загинули одразу. Також жертвою вибуху стала жінка, яка жила поверхом нижче. Помер ще один літній чоловік у сусідньому під'їзді - у нього не витримало серце.

Пізніше стало відомо, що під завалами знайшли ще одного загиблого. Рятувальники розповіли, що з будинку проведено евакуацію 54 осіб.

Люди бояться повертатися в будинок, в якому стався вибух. Але експерти стверджують, що третій під'їзд придатний для проживання. Туди вже навіть дали світло.