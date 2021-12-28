В Івано-Франківській області вибухнула лікарня, є жертви

Вибух у лікарні / ДСНС

В Івано-Франківській області стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Жертвами вибуху, за попередніми даними, стали дві людини.

Як повідомляє МОЗ, вибух стався в одній з палат реанімаційного відділення лікарні.

На даний час обставини події з'ясовуються та уточнюються.

"За наявною інформацією, в результаті інциденту загинули дві людини", - заявили в міністерстві.

Як розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, вибух у лікарні стався після 21:00 в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі.

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Близько 22:00 пожежу було ліквідовано. Пожежники врятували з вогню трьох людей.

Рятувальники зазначили, що обидва загиблих - це пацієнти лікарні.

Нагадаємо, у Львові в квартирі новобудови загинула закохана пара. 27-річний хлопець і 28-річна дівчина задихнулися від диму уві сні і померли, не приходячи до тями.

Раніше повідомлялося, що у Львові прогримів вибух у житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали три людини -ї х з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.

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