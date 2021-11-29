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Опалення не включили та грілися духовкою: чому стався вибух у багатоповерхівці в Новій Одесі

29 листопада 2021, 08:05

Люди бояться повертатися в будинок, в якому стався вибух. Але експерти стверджують, що третій під'їзд придатний для проживання. Туди вже навіть дали світло.

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27 листопада в місті Нова Одеса в п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу на останньому поверсі / Фото t.me/dsns_telegram

Вранці в суботу, 27 листопада, в місті Нова Одеса в п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу. Епіцентр вибуху був на верхньому поверсі - в квартирі літнього подружжя. Вони загинули одразу. Також жертвою вибуху стала жінка, яка жила поверхом нижче. Ще чотирьох людей витягали з-під завалів рятувальники, одного з них з травмами доставили в лікарню. Помер ще один літній чоловік у сусідньому під'їзді - у нього не витримало серце.

Житель будинку Юрій Колос, якого витягли з-під завалів та госпіталізували, на момент вибуху був у квартирі разом з дружиною. Жінці пощастило - вона перебувала в дальній кімнаті й не постраждала. Він же стояв у коридорі, передає ТСН.

Чоловік дістав важкі опіки голови та обличчя, відкритий перелом лівого передпліччя, численні садна.

"Від вибуху мене відкинуло до вхідних дверей. Епіцентр вибуху знаходився у сусідів на п'ятому поверсі, на кухні. Вони опалення не включили, а грілися духовкою. Мабуть, її задуло, зібрався газ і...", - розповів потерпілий.

За кілька хвилин до вибуху з будинку вийшла Світлана Колос. Вона приходила сюди відвідати батьків. Уламки стін після вибуху летіли їй прямо в спину. Разом з чоловіком жінка кинулася рятувати батьків, але дістатися до квартири вже було неможливо.

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Завали п'ятиповерхівки рятувальники розбирали дві доби поспіль. Увечері в неділю, 28 листопада, були завершені пошукові роботи, більше постраждалих в будинку немає.

Поки що жителі багатоповерхівки в Новій Одесі розселилися у родичів. У гуртожиток, який запропонувала місцева влада, йти ніхто не захотів. Жителям другого і третього під'їзду дозволили забрати з квартир речі першої необхідності й документи.

Жителі другого під'їзду кажуть, що бояться повертатися в свої будинки. Кажуть, у них в квартирах, що межують з першим під'їздом, з'явилися тріщини. На думку мешканців, будинок аварійний, людям потрібне нове житло.

Всього в трьох під'їздах п'ятиповерхівки 30 квартир. Чи будуть зносити цей будинок, вирішить експертиза. Якщо будинок таки зноситимуть, то люди отримають компенсацію, щоби вони змогли придбати рівноцінне житло. Але коли це станеться - поки невідомо.

Поки що експертна комісія каже, що третій під'їзд придатний для проживання. Туди вже дали світло.

29 листопада будинок обстежують газовики, після чого вирішать, коли і хто зможе повернутися в свою квартиру.

Як повідомляв Главред, в березні в місті Боярка Київської області прогримів потужний вибух. Загинула одна людина. При цьому постраждали найближчі будинки (у людей знесло паркани і повибивало вікна), чотири автомобілі та лінії електропередач.

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газ Миколаївська область новини України вибух
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