Загострення ситуації: війська Путіна проводять позапланові навчання біля Польщі та Литви

Війська РФ навчання / Twitter Тадеуш Гічан

У Мережі з'явилися фото навчання повітряно-десантних військ Білорусі та Росії, які проводяться в 25 км від кордону з Польщею.

Відповідні фото в своєму Twitter опублікував білоруський журналіст Тадеуш Гічан.

"Російські десантники були перекинуті на білоруський полігон Гожа (5 км від Литви, 25 км від Польщі) в рамках неоголошених навчань. Навчання включає захоплення і утримання плацдарму, пошук і знищення диверсійних і розвідувальних груп противника", - прокоментував знімки журналіст.

Напередодні в Міноборони Білорусі поінформувало про навчання ВДВ біля кордону з Польщею, повідомляло агентство Reuters.

Цю інформацію підтвердили і в Міноборони РФ. За словами росіян, це була "раптова перевірка боєготовності частин ВДВ".

Реклама

Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею

8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордони Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша -до контрольних пунктів пропуску, щоб перетнути білорусько-польський кордон.

10 листопада стало відомо, що дві великі групи мігрантів з Близького Сходу проникли до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців силою знесли паркани в околицях міста Кринка і села Біловежа. Деяких мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а інших - розшукують.

читайте такожБілоруські снайпери тримають табір біженців на кордоні під прицілом: ситуація загострюється

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нелегальні мігранти, які намагаються проникнути в країни Євросоюзу через Білорусь, можуть спробувати пройти через територію України.

У соціал-демократичній партії в німецькому Бундестазі запропонували залучити Україну до вирішення проблеми біженців на білорусько-польському кордоні. Йдеться про те, щоб мігранти чекали в Україні розгляду їх заявки про притулок в ЄС.

Читайте також: