Боїться Україну: експерт пояснив, навіщо Росія проводить навчання в анексованому Криму

Росія проводить навчання в Криму, тому що боїться Україну / Фото з офіційного сайту президента Росії

Росія постійно проводитиме військові навчання, тому що у неї немає іншого виходу окрім як підвищувати обороноздатність. Україні ж варто спостерігати за тими методиками, які застосовує країна-агресор, і все новеньке "брати на олівець" і відпрацьовувати під час своїх навчань. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Росія в Криму проводить навчання, де відпрацьовують прийоми недопущення дестабілізації обстановки. Якщо ми подивимося тематику навчань РФ, то вся вона спрямована або на відбиття висадки морського десанту, тобто оборонна операція в Криму, або, як зараз, з локалізації та ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника або окремих дрібних десантів, висаджених в Крим", - сказав Жданов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Експерт нагадав, що перед цим РФ проводила навчання з "виявлення, локалізації та знищення груп невпізнаних катерів".

"Тобто Росія розуміє: окрім як підвищувати обороноздатність у цих питаннях, іншого виходу у них немає", - сказав Жданов.

Військовий експерт зазначив, що Україні потрібно пам'ятати: "Ми живемо з дуже агресивним і непередбачуваним сусідом. Тому ми повинні бути напоготові".

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Як повідомляв Главред, наприкінці вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Збройні Сили України встановили, що Росія не повертає всі свої військові підрозділи в пункти колишньої дислокації після завершення бойових навчань Захід-2021. У маневрах були задіяні 19 батальйонно-тактичних груп, які з'явилися в якості посилення, як на російській, так і на білоруській територіях. У кожній групі - близько тисячі осіб, і вони виконують завдання в Південному військовому окрузі, в районах, наближених до українських кордонів.