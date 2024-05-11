'Мобілізуватися треба всій країні': у Міноборони висловилися щодо закону про мобілізацію

Історії, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, вочевидь, вже приходить край, заявив Дмитро Лазуткін.

https://glavred.net/ukraine/mobilizovatsya-nado-vsey-strane-v-minoborony-vyskazalis-o-zakone-o-mobilizacii-10564421.html Посилання скопійоване

Спокійному життю частини українців "приходить край" / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Закон про мобілізацію змінить підхід до війни. Держава має знати, скільки чоловіків віком від 18 до 60 років є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності, хто з них має право на бронювання чи відстрочку. Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі "Еспресо".

"Якщо говорити глобально, то з 18 травня, коли набуває чинності закон про мобілізацію, то передусім змінюється і підхід до цієї війни. Тому що та історія, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, вочевидь, що цьому вже приходить край", - сказав речник Міноборони.

За його словами, "разюча відмінність, яка кидалася щоразу в очі", коли повертаєшся з Донбасу у мирні міста, "не є нормальною". Лазуткін наголосив, що це було б нормально, якби у нас був слабкий ворог, проте зараз треба мобілізуватися усій країні, всьому суспільству.

відео дня

"Від 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають уточнити свої дані у ТЦК та СП, є можливість це зробити в електронному кабінеті, а також у ЦНАП", - нагадав Лазуткін.

Крім того речник Міноборони зауважив, що державі потрібно розуміти, скільки чоловіків призовного віку є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності, хто має право на бронювання або відстрочку від призову. Також необхідно знати певні соціальні аспекти, зокрема кількість та вік дітей.

Хто такий Дмитро Лазуткін? Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - нововведення

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. А вже 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Відтепер скасовано статус "обмежено придатний", і чоловіків поділятимуть на "придатних" та "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

Як повідомляв Главред, якщо військовозобов'язаний громадянин отримує повістку з метою оновлення військово-облікових даних і не прибуває до ТЦК або відмовляється проходити ВЛК, його дані передають у Національну поліцію, оскільки він вчинив адміністративне правопорушення. Поліція доставляє його до ТЦК і СП для складання протоколу про адмінправопорушення, розповів начальник служби зі зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред