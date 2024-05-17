На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК

18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з його нормами, протягом 60 діб всі військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають прийти і оновити свої дані у ТЦК та СП. Однак під час взяття на військовий облік у ТЦК чи оновлення військово-облікових документів не вимагається довідка (витяг) про судимість чи несудимість, повідомили в МВС України.
"Наголошуємо, що довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів", – наголосили у відомстві.
Там також пояснили, що через поширення у соцмережах неточної інформації сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян, через це час обробки заявок збільшується.
"Просимо з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок. Вкотре наголошуємо на важливості використання інформації лише з офіційних джерел", – підсумували в міністерстві.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.
Мобілізація в Україні - головні новини
Нагадаємо, в Україні 18 травня набуває чинності закон про вдосконалення мобілізації. Це спричинить деякі зміни у процедурі перетину кордону.
Також кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.
Раніше також зазначалось, що мобілізація військовозобов'язаних громадян із 25-річного віку дасть змогу залучити до лав Сили оборони України близько 100 тисяч нових бійців.
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