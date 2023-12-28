Обгоріла носова частина: у Феодосії вибухами пошкоджено ще одне судно РФ

Ще одне судно було пошкоджено у Феодосійському порту від вибуху ВДК Новочеркаськ.

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У Криму знищено ВДК Новочеркаськ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay , mil.ru

У порту окупованої РФ Феодосії пошкоджено ще одне російське судно в результаті вибуху десантного корабля "Новочеркаськ" 26 грудня.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" за результатами аналізу супутникових знімків.

"Ще одне судно було пошкоджено у Феодосійському порту від вибуху ВДК "Новочеркаськ", - йдеться в повідомленні. відео дня

Уточнюється, що на знімку з супутника Maxar видно ВДК "Новочеркаськ", який догорає і нижче біля пірсу судно з пошкодженою носовою частиною.

На іншому знімку - це судно влітку на знімку Google. При цьому публікуються фото порту зроблені в різні роки.

Що відомо про пошкоджене судно ПМР-71

Зазначається, що судно ідентифіковане як рейдова плавуча майстерня ПМР-71 проекту 889А зі складу 58 групи суден забезпечення (ПБ Феодосія).

Відмінною рисою проекту є залізобетонний корпус. Рейдова плавуча майстерня ПМР-71 була побудована в Болгарії в 1982 р.у 1997 р., згідно з Договором про розподіл флоту, судно відійшло російській стороні.

Знищення БДК Новочеркаськ

Як повідомлялося раніше, після атаки на ВДК "Новочеркаськ" в Криму зникли безвісти 33 моряки. У момент атаки в ніч на 26 грудня на кораблі перебували 77 моряків.

У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.

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