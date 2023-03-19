ЄС важко постачати боєприпаси ЗСУ через брак вибухівки - Financial TImes

Як вважають виробники зброї, на збільшення обсягів виробництва тільки пороху до потрібного рівня піде не менше трьох років.

Снаряди та прапор ЄС / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Нестача пороху, тротилу та інших вибухових речовин заважає країнам Євросоюзу стабільно виготовляти і постачати боєприпаси для ЗСУ. Про це повідомляє Західне видання Financial TImes з посиланням на чиновників і представників збройового ринку.

Німецький чиновник на умовах анонімності заявив журналістам, що фундаментальною проблемою Європи є неможливість дуже швидко налагодити виробництво зброї на рівні, який необхідний при повномасштабному збройному конфлікті.

Як каже голова Асоціації оборонної та охоронної промисловості Чехії Їржі Хінек, "дуже складно" збільшити виробництво боєприпасів для артилерії за короткий час ‒ особливо, якщо не вистачає сировини. Він заявив, що в Європі немає великих виробників необхідної сировини. Як вважає Хінек, на збільшення обсягів виробництва пороху до потрібного рівня піде не менше трьох років.

відео дня

Пізніше представник компанії Explosia - чеського виробника 155-мм боєприпасів - повідомив Financial TImes, що заводи компанії зараз працюють на повній потужності, а збільшувати обсяги виробництва станемо можливим не раніше 2026 року.

Дефіцит вибухових речовин призвів до зростання їх ціни вдвічі, а в деяких випадках ‒ навіть втричі, заявив журналістам Антоніо Каро, гендиректор компанії FMG, яка теж виробляє 155-мм боєприпаси. І, природно, подорожчання сировини призвело до зростання ціни на боєприпаси. За його словами, зараз звичайний снаряд коштує 850 євро (+20% вище, ніж до початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну).

Військова допомога Україні від Заходу

Раніше повідомлялося, що країни-союзники України Польща, Норвегія, Канада та Іспанія сформували танковий батальйон для ЗСУ. Чотири країни дадуть танки Leopard 2A4 в кількості більше 30 одиниць. Приєдналася до коаліції і Фінляндія, яка також надасть свої бойові машини. Про це заявив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Також повідомлялося Сполучені Штати Америки планують протягом 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця.

Таке збільшення виробництво необхідне через необхідність допомагати боєприпасами Україні для захисту від російських окупантів.

Інші новини по темі: