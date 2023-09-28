ЗСУ отримають ще більше боєприпасів: Столтенберг повідомив про контракти на €2,4 млрд

Генсек НАТО зауважив, що російські окупаційні війська воюють за "імперську маячню" Москви.

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ЗСУ отримають ще більше боєприпасів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механізована бригада

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який прибув із неоголошеним раніше візитом до Києва, заявив, що українські сили поступово завойовують позиції у своєму контрнаступі проти російських військ.

Як пише Reuters, виступаючи на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, Столтенберг заявив, що російські війська воюють за "імперську маячню" Москви.

Генсек НАТО також оголосив, що зараз Альянс має всеосяжні рамкові контракти зі збройовими компаніями на суму 2,4 мільярда євро (2,53 мільярда доларів) на ключові боєприпаси, включаючи тверді замовлення на 1 мільярд євро.

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За його словами, такі контракти дозволять членам НАТО поповнити свої вичерпані запаси, а також продовжать забезпечувати Україну боєприпасами.

Військова допомога Україні

За даними The New York Times, США готують передачу Україні нової партії касетних снарядів для боротьби проти російських окупантів. Ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

Окрім того, Сполучені Штати Америки близькі до ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

Також Главред повідомляв, що американські супертанки Abrams вже в Україні. Ці танки були першими з 31, які обіцяла адміністрація президент США Байдена. Разом з тим, скільки танків Abrams було доставлено в Україну на даний момент невідомо.

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