Конфлікт в ЄС: через суперечки Макрона і Шольца гальмується допомога Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц и Президент Франції Еммануель Макрон нібито перестали ладнати між собою. Зокрема через їх суперечки затримується допомога Україні.

https://glavred.net/politics/konflikt-v-es-iz-za-sporov-makrona-i-sholca-tormozitsya-pomoshch-ukraine-10505572.html Посилання скопійоване

Олаф Шольц та Еммануель Макрон перестали ладнати між собою / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Президент Франції Емануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито "не ладнають між собою". Саме через цю причину уповільнується прийняття рішень на рівні країн-членів Європейського Союзу, зокрема, мова йде і про допомогу Україні. Про це пише видання Financial Times з посиланням на чиновників із шести європейських країн.

Як зазначає видання, відсутність консенсусу між Францією та Німеччиною призводить до затримок у вирішенні багатьох питань – від фінансування України до внутрішніх проблем ЄС.

За словами чиновників ЄС, глухий кут у переговорах з низки пріоритетних питань "налякав Брюссель та інші столиці ЄС, а також продемонстрував складність прийняття рішень без узгодження між Парижем і Берліном".

відео дня

Зокрема мова йде про переговори щодо розміру внеску в шестирічний бюджет ЄС — Багаторічний фінансовий план (MFF), що містить ключову фінансову допомогу Україні. Також видання повідомляє про проблеми в оновленні правил пакту стабільності та зростання, в якому зазначено, скільки країни можуть позичати й витрачати.

У матеріалі йдеться також про гальмування реформи ринку електроенергії ЄС через суперечки Франції та Німеччини щодо ядерної енергетики, від якої Берлін відмовився і яка посідає центральне місце в енергетичній політиці Парижа. Макрон назвав позицію уряду Німеччини з цього питання "історичною помилкою".

"Відсутність особистої хімії між Шольцем і Макроном не допомагає. Схоже, вони просто не ладнають. І це в основі всього", - розповів один із учасників нещодавніх переговорів між двома лідерами.

Наголошується, що напруженість між країнами зберігається вже понад рік.

"Їм удвох просто потрібно сісти за одним столом і все обговорити. Без цього іншим немає сенсу намагатися знайти консенсус", — сказав неназваний високопосадовець ЄС.

У свою чергу, держсекретарка Франції у справах Європи Лоуренс Бун відкинула заяви про розкол між Францією і Німеччиною.

"Франція і Німеччина мають однакове бачення Європи, хоча з певних питань справді важко досягти консенсусу, зокрема щодо енергетики або нових бюджетних правил ЄС. За її словами, розбіжності є природними, оскільки "йдеться про великі структурні питання, пов’язані з конкурентоспроможністю наших економік", - йдеться у статті FT.

Водночас, як кажуть деякі чиновники, обидві країни мають досвід пошуку рішень і "визнання того, що вони потрібні одна одній, щоб бути в змозі керувати ЄС".

Підтримка України з боку союзників

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман звинуватила канцлера Німеччини Олафа Шольца в блокування рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Марі-Агнесс Штрак-Циммерман зазначила, що така поведінка безвідповідальна, оскільки коаліція вже ухвалила потрібне рішення.

Також варто додати, що у скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу щодо безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців.

В той же час, Ульріх Лехте, депутат Бундестагу, засудив заяву Матеуша Моравецького, прем'єр-міністра Польщі, щодо військової допомоги Україні. Німецький депутат називає дії Моравецького політичним маневруванням, вважаючи його заяву про припинення постачання озброєння до України передвиборчою тактикою партії "Право і справедливість" в Польщі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.