Потужно просунулися і звільнили території: Міноборони - про контрнаступ ЗСУ

Українські військові лише за тиждень змогли просунутися на 16 квадратних кілометрів.

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ВСУ / Колаж: Главред, фото: 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 14 ОМБр Романа Великого

Українські військові продовжують контрнаступ. Лише за тиждень їм вдалося просунутися на 16 кілометрів. Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Military Media Center.

На півдні бійці ЗСУ просунулися на 12 кілометрів і звільнили 192 кв.км території. Захисники атакують ворога на кількох ділянках у напрямку Мелітополя та Бердянська.

На Бахмутському напрямку українські військові звільнили близько 35 кв.км території і просунулися на близько 4 кілометра.

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Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Кудрюмівки.

Контрнаступ ВСУ

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

У Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ і говорять про те, що на фронті відбудуться суттєві зміни. Цей етап розпочнеться після того, як Україна отримає більше зброї, ракет і боєприпасів.

Також варто нагадати, що Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ вирішують завдання, яке мало хто може із сучасних армій вирішити.

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