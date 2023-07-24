УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Потужно просунулися і звільнили території: Міноборони - про контрнаступ ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
24 липня 2023, 10:02 оновлено 24 липня, 10:22
203
Українські військові лише за тиждень змогли просунутися на 16 квадратних кілометрів.
ВСУ
ВСУ / Колаж: Главред, фото: 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 14 ОМБр Романа Великого

Українські військові продовжують контрнаступ. Лише за тиждень їм вдалося просунутися на 16 кілометрів. Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Military Media Center.

На півдні бійці ЗСУ просунулися на 12 кілометрів і звільнили 192 кв.км території. Захисники атакують ворога на кількох ділянках у напрямку Мелітополя та Бердянська.

На Бахмутському напрямку українські військові звільнили близько 35 кв.км території і просунулися на близько 4 кілометра.

відео дня

Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Кудрюмівки.

Контрнаступ ВСУ

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

У Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ і говорять про те, що на фронті відбудуться суттєві зміни. Цей етап розпочнеться після того, як Україна отримає більше зброї, ракет і боєприпасів.

Також варто нагадати, що Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ вирішують завдання, яке мало хто може із сучасних армій вирішити.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Ганна Маляр
Реклама

Головне за день

Потужно просунулися і звільнили території: Міноборони - про контрнаступ ЗСУ

Потужно просунулися і звільнили території: Міноборони - про контрнаступ ЗСУ

10:02 Україна
РФ люто атакує Одесу: в NYT пояснили, чому місто таке важливе у війні

РФ люто атакує Одесу: в NYT пояснили, чому місто таке важливе у війні

09:26 Україна
"Росія вже програла": Блінкен зробив сильну заяву щодо України

"Росія вже програла": Блінкен зробив сильну заяву щодо України

09:17 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:40

Ілюзія для пильних і уважних: знайдіть гонщика менш ніж за 6 секунд

10:18

Кілька хвилин і готово: чим видалити жирну пляму в домашніх умовах

10:18

"Пообіцяв угамувати свій запал": у Мережі дізналися, яку долю в РФ приготували Гіркіну

10:14

Чому ми неправильно пишемо "по батькові" і "будь ласка": Авраменко пояснив помилкуВідео

10:02

Потужно просунулися і звільнили території: Міноборони - про контрнаступ ЗСУ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:26

РФ люто атакує Одесу: в NYT пояснили, чому місто таке важливе у війні

09:17

"Росія вже програла": Блінкен зробив сильну заяву щодо України

09:09

Посуд з нержавійки став антипригарним: дівчина показала дивовижний трюкВідео

09:00

Після звільнення Бахмута в Росії почнеться бунт, а втрата Криму доб'є Путіна – ЗагороднійЕксклюзив

Реклама
08:58

Як зберегти аличу на зиму і що можна приготувати з неї вже зараз

08:37

Православний календар на серпень 2023: які свята відзначатимемо

08:33

"Благословенна Вами ракета влучила у вівтар храму": в УПЦ МП звернулися до патріарха Кирила

08:20

РФ атакувала Одеську область: "Шахеди" били по Дунайських портах, є постраждалі

07:39

У 5 містах окупованого Криму вночі лунали вибухи: злетів у повітря склад БКВідео

06:48

Вибухи в Москві – місто атакували дрони: що відомоВідео

06:15

Путін побачив страхи ЗаходуПогляд

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 24 липня

03:00

"Не поможе ні вода, ні мило": Авраменко розповів, як не сплутати комплімент з образою

02:10

Як використовувати опале яблуко: досвідчені дачники розкрили хитрий фокус

01:35

Пішов проти двох партій війни: Піонтковський назвав причину арешту Гіркіна

Реклама
00:09

Війна в Україні закінчиться влітку 2024 року - Резніков

23 липня, неділя
23:52

Телевізор, холодильник та бібліотека: у РФ повідомили, де тримають Гіркіна

23:07

Потужний удар по Одесі: РФ навмисно запустила неточні ракети - Міноборони

23:02

Неймовірно складна головоломка: лише люди з високим IQ знайдуть відповідь

22:09

Сергій Стерненко. Росіяни радіють ракетному удару по ОдесіВідеоблоги

22:07

Грози, град і шквали: Україну атакують сильні зливи

21:59

Онуфрій, то Путіна вбивця чи ні?Погляд

21:50

"Це очевидно": Зеленський назвав рецепт закінчення війни

21:00

Буде "курсовий штиль": прогноз по курсу долара на наступний тиждень

20:15

Початок контрнаступу ЗСУ сильно затримався: Зеленський відкрито назвав причину

20:11

Україна отримає винищувачі F-16 через кілька місяців - Блінкен

19:49

Замолював гріхи: Путін пішов ставити свічки в храм відразу після удару по ОдесіФото

19:14

"Вагнерівці" колонами прибувають до РБ: в ГУР розповіли, чи є загроза для України

19:00

Як буде українською "кому счастье, а кому несчастье": Авраменко дав дивну відповідьВідео

18:15

"Вибухнуло і вибухнуло": попи з УПЦ МП цинічно висловилися про удар по ОдесіФотоВідео

18:00

Навіщо 24 липня потрібно перерахувати всі гроші: прикмети і що не можна робити

17:45

Зеленський назвав, як перемогти ракетний терор РФ

17:44

В ООН зганьбилися цинічною заявою щодо потужного удару РФ по Одесі

17:00

Ракетний удар по Одесі: 25 історичних будівель перетворилися на руїниФото

16:56

Співачка Камалія несподівано повернулася в Україну, але не одна

Реклама
16:29

Як зробити відпадні курячі крильця: секрет криється в одному інгредієнті

16:22

Україну накрила найпотужніша магнітна буря: обрушився майже 7-бальний шторм

16:07

ЗСУ обвалять Запорізький фронт: журналістка пояснила, коли Путіну прийде кінець

15:58

Грає в довгу: експерт викрив Кейт Мідлтон в жорсткості

15:43

Простий трюк для iPhone, який миттєво звільнить місце на пристрої

15:42

"Розпочався період масових обстрілів": названо 8 міст України, де РФ готує атаку - прогноз

15:24

"Сльози на очі навертаються": мама Корольової змінилася до невпізнання

15:22

Сили РФ у Криму чекає удар: Братчук розповів, якою буде відповідь ЗСУ за Одесу

15:16

Як одеситка Тодоренко відреагувала на обстріл ОдесиВідео

15:04

Все в уламках: відомий ведучий опинився в епіцентрі удару по ОдесіФото

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти