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Лінія фронту в морі відкинута на 185 км: у ЗСУ розповіли про "критичну точку" для суден РФ

Альона Вороніна
4 жовтня 2023, 14:28 оновлено 4 жовтня, 14:30
Судна російських окупантів рухаються біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, але не наважуються заходити за мис Тарханкут.
Российские корабли, Наталья Гуменюк
Лінія фронту в Чорному морі відкинута на 185 км, каже Гуменюк/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

Українські військові відкинули лінію фронту у Чорному морі приблизно на 185 кілометрів від контрольованого Україною узбережжя нашої держави. Кораблі країни-агресорки Росії зараз фактично не курсують до територіальних вод України.

Судна загарбників рухаються біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, але не наважуються заходити за мис Тарханкут. Про це розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Лінія фронту в морі вже давно була відкинута на щонайменше 100 морських миль (185 км – ред.) від контрольованого Україною берега. Зараз кораблі та катери Чорноморського флоту РФ фактично не курсують в напрямку територіального моря України. Час від часу з'являються біля узбережжя Криму, але не ближче. За мис Тарханкут вони не наважуються виходити", – зазначила Гуменюк.

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Вона нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення кораблі російських окупантів могли наближатися до Одеської області на таку відстань, з якої можна було здійснювати артилерійські удари. Але після потоплення українськими військовими флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москви" флот країни-агресорки був відкинутий.

Ворог зараз намагається демонструвати свою перевагу у Чорному морі за допомогою тактичної авіації.

Удари по Чорноморському флоті РФ

Нагадаємо, що армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Сили оборони України вдень 22 вересня завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту держави-окупанта Росії в захопленому Севастополі.

У ГУР підтвердили атаку ЗСУ по бригаді Чорноморського флоту РФ у Криму. Юсов розповів, що ЗСУ 25 серпня вдарили по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

Раніше розвідка Великої Британії зазначала, що після серії успішних ударів захисників України Чорноморський флот країни-агресорки Росії, очевидно, не матиме у Чорному морі такого контролю, який він мав раніше. Зокрема, Чорноморський флот РФ ослаб після українських атак по штаб-квартирі.

У Міноборони Великої Британії зазначають, що Україна завдала функціональної поразки флоту РФ у Чорному морі. Сухопутний наступ українських військових зараз трохи повільний, але важливий кожен сантиметр території. Та при цьому у Чорному морі РФ фактично зазнала поразки.

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війна в Україні Чорне море вторгнення Росії військові кораблі Наталія Гуменюк
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