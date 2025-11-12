Рус
Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

Юрій Берендій
12 листопада 2025, 20:27оновлено 12 листопада, 21:40
Одна з областей залишилася від’єднаною від єдиної енергосистеми України через пошкодження, спричинені бойовими діями 8 листопада.
Одна з областей від'єднана від енергосистеми України - названо причину / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Полтавщина від'єднана від об'єднаної енергосистеми України
  • Форс-мажорна ситуація виникла 8 листопада 2025 року через бойові дії

Полтавська область офіційно відключена від єдиної енергосистеми України через форс-мажорні обставини. Про це повідомило АТ "Полтаваобленерго".

У середу, 12 листопада, підприємство оприлюднило звернення до споживачів електроенергії, зазначивши, що 8 листопада 2025 року близько п’ятої ранку внаслідок бойових дій виникли надзвичайні та невідворотні обставини.

У результаті цього компанія втратила можливість отримувати електроенергію належної якості з об’єднаної енергосистеми України. Це призвело до неможливості виконання умов чинних договорів у встановлені терміни та відповідно до стандартів якості.

"Через дані обставини, у оператора стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи, у тому числі належної якості, що в свою чергу унеможливило у встановлений термін та відповідно до встановлених стандартів якості виконання АТ "Полтаваобленерго" зобов’язань згідно з чинними договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії", — ідеться в офіційному повідомленні.

У "Полтаваобленерго" також уточнили, що строки виконання зобов’язань оператора системи розподілу електроенергії за діючими договорами тимчасово відкладено.

"Відкладається на строк дії зазначених в абзаці 1 даного повідомлення обставин до усунення пошкоджень в енергетичній системі та відновлення електричних мереж", - підсумували в "Полтаваобленерго".

Доповнено: Згодом в АТ "Полтаваобленерго" заявили про спростування інформації щодо від'єднання Полтавської області від єдиної енергомережі України.

"На офіційному сайті АТ "Полтаваобленерго" сьогодні була некоректно опублікована новина про те, що у Полтавської області "стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи України". Повідомляємо, що ця інформація – не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У компанії "Полтаваобленерго" пояснили, що Полтавська область була й залишається частиною об’єднаної енергосистеми України, отримуючи електропостачання як через магістральні мережі НЕК "Укренерго", так і від розподільчих мереж сусідніх обленерго. Форс-мажор, спричинений масованою ракетно-дроновою атакою Росії 8 листопада, тимчасово ускладнив енергопостачання окремих районів області, зокрема найбільші проблеми виникли у Кременчуці. Завдяки оперативним аварійно-відновлювальним роботам ситуацію вдалося швидко стабілізувати.

"Станом на сьогодні, всі абоненти АТ "Полтаваобленерго" – мають змогу отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми України", - резюмували в компанії.

На скільки можуть відключати світло в Україні - думка експерта

Як писав Главред, у більшості областей України тривалість відключень електроенергії за добу може сягати від 10 до 16 годин. У столиці ситуація ще складніша — кияни залишаються без світла в середньому по 14–16 годин на день. Про це повідомив доктор технічних наук, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі Громадського.

За його словами, одна з головних причин — погодні умови. Зокрема, туманний ранок у Києві суттєво знижує ефективність роботи сонячних електростанцій. В Україні загальна потужність таких станцій становить близько 6,8 гігавата — це навіть більше, ніж у тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Втім, у похмуру погоду вони здатні виробляти лише близько 4% своєї номінальної потужності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 листопада в більшості областей України електроенергію вимикатимуть за графіками. Як повідомили в Укренерго, причиною таких обмежень стали наслідки масованих ракетно-дронових ударів Росії по українській енергетичній інфраструктурі.

Цієї зими російська армія, ймовірно, прагне використати холод як ще одну зброю у війні проти України. За даними Bild, ворог цілеспрямовано атакує критичні енергетичні об’єкти, вугільні ТЕС, газосховища та підстанції, щоб позбавити мільйони українців тепла й світла. Наразі близько 60% газової інфраструктури країни зазнало пошкоджень.

Попри часткову стабілізацію енергосистеми після масштабної атаки РФ у ніч на 8 листопада, повністю уникнути аварійних і планових відключень поки що неможливо, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Хто такий Станіслав Ігнатьєв?

Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.

Ціни на хліб, м'ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
