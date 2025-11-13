Рус
Армія РФ захопила два села на Запоріжжі та просувається ще у двох областях: деталі

Анна Ярославська
13 листопада 2025, 06:59оновлено 13 листопада, 07:43
Українські військові зуміли відкинути противника з позицій біля Шахового на Запорізькому напрямку.
ВДУ, карта DeepState
На півдні України змінилися лінії фронту / Колаж: Главред, фото: DeepState, 53 Омбр

Коротко:

  • Ситуація на півдні та сході України залишається напруженою та динамічною
  • ЗС РФ встановили контроль над Рівнопіллям і Яблуковим у Запорізькій області
  • Українські Сили оборони провели локальний контрнаступ

Російські окупаційні війська встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблукове в Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту в Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це в ніч на 13 листопада повідомили аналітики DeepState.

Згідно з оновленими картами бойових дій, російським військам вдалося окупувати Рівнопілля і Яблукове в Запорізькій області.

Рівнепілля, Яблукове
Рівнепілля, Яблукове / Карта DeepState

Крім того, російські підрозділи мають тактичні успіхи поблизу населених пунктів Володимирівка та Котлине в Донецькій області.

Володимирівка, Дачне
Володимирівка, Котлине / Карта DeepState

Також аналітики повідомляють про просування окупантів біля населеного пункту Дачне на адміністративному кордоні Дніпропетровської області.

Дачне
Дачне / Карта DeepState

Разом з тим, на Запорізькому напрямку Сили оборони України провели успішні локальні контрнаступальні дії.

Повідомляється, що українським захисникам вдалося відкинути росіян від їхніх позицій поблизу населеного пункту Шахове.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Запорізький напрямок стає однією з найгарячіших ділянок фронту, нарівні з Покровською. Російські війська активізували наступальні дії, намагаючись вийти в тил українських підрозділів і створити плацдарм для подальших операцій.

"Ситуація в Запорізькій області склалася надзвичайно складна. Ворог намагається рухатися не просто в напрямку Гуляйполя, а має намір зайти в тил нашим підрозділам. Ця інформація, на жаль, підтверджується, і очевидні загрози дійсно існують", - заявив представник "Української добровольчої армії" Сергій Братчук.

За його словами, просування російських військ на цьому напрямку триває вже кілька місяців, і воно становить серйозну небезпеку для українських позицій.

Окупаційні війська країни-агресора Росії активізувалися в районі островів дельти Дніпра в Херсонській області. Однак морпіхи 1-го батальйону 40-ї окремої бригади берегової оборони завадили ворогу. Військові повідомили, що провели операцію, яка зруйнувала плани окупантів.

Як розповів військовий аналітик Олексій Гетьман, епіцентром боїв на Донеччині залишається Покровська агломерація, де російські окупанти намагаються оточити місто з кількох напрямків. На Покровському напрямку ворог зосередив близько 170 тисяч військових. Це - майже чверть усієї армії противника.

"Лінія фронту становить 1 245 км, Покровський напрямок - приблизно 5-6% від усієї лінії фронту. Там зосереджена чверть російських військ", - сказав Гетьман.

Яка доля чекає на Покровськ: думка експерта

Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив, що операція ГУР у Покровську - вкрай небезпечна і ризикована. Крім того, там присутні 7-й корпус десантно-штурмових військ, спецпідрозділ "Альфа" та інші. Їхнє головне завдання - виграти час.

"Покровськ впаде, це, на жаль, уже факт. Питання - коли: цього тижня чи наступного. Російських військ там близько 100 тисяч, це дуже багато", - сказав військовий експерт під час чату на Главреді.

При цьому, на його думку, Росія не зупиниться, захопивши Покровськ. На його думку, в окупантів більш амбітні плани, а саме - захоплення щонайменше всієї Донецької області. План дійти до Краматорська і Слов'янська у Росії залишається.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

війна в Україні новини України війна Росії та України DeepState Фронт
