Син принца Вільяма бунтує проти суворої заборони батька - що сталося

Христина Трохимчук
13 листопада 2025, 05:40
Принц Джордж незадоволений забороною принца Вільяма і Кейт Міддлтон.
Принц Вільям
Принц Вільям встановив заборону для дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Ви дізнаєтеся:

  • Принц Вільям встановив сувору заборону для своїх дітей
  • Чому принц Джордж ним незадоволений

Принц Вільям нещодавно зізнався, що його спадкоємці живуть за суворими правилами. Однією з головних заборон у сім'ї залишається використання телефонів із доступом до інтернету - діти принца досі не мають особистих гаджетів. Однак, як повідомляє Page Six, принц Джордж поступово починає бунтувати проти такого рішення батьків.

Під час нещодавнього візиту до Бразилії на вручення премії Earthshot Prize принц Уельський розповів в інтерв'ю місцевому телеведучому Лусіано Хуку, що захищати дітей від шкідливого впливу інтернету та соціальних мереж стає дедалі складніше.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон із сім'єю
Принц Вільям і Кейт Міддлтон із сім'єю / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Якщо чесно, це вже перетворюється на досить напружене питання", - зізнався Вільям.

Принц пояснив, що заборона пов'язана винятково з турботою про дітей, адже в інтернеті вони можуть зіткнутися з контентом, що здатний нашкодити спадкоємцям престолу.

Принц Джордж
Принц Джордж - діти принца Вільяма / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Ми пояснюємо, чому вважаємо це неправильним. Проблема не в телефоні, а в доступі до інтернету. Діти можуть побачити занадто багато з того, що їм не потрібно. Тому звичайний кнопковий телефон без інтернету - це нормально", - пояснив принц.

Проте для юного спадкоємця все ж є надія: Вільям натякнув, що, коли Джордж перейде до старшої школи, йому можуть дозволити телефон без виходу в мережу.

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова вирішила змінити місце проживання.

Також учасницю романтичного реаліті "Холостяк-14" Діану Зотову помітили у весільній сукні.

Про персону: принц Вільям

Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

Ближній бій у Покровську: українські бійці показали зачистку росіян у місті

