Одна ніч ціною місячної оренди: скільки в Україні коштує житло на Новий рік

Новий рік українці будуть святкувати лише через 7 тижнів, але вже зараз багато хто шукає варіанти, де відпочити у новорічну ніч. Серед популярних напрямків традиційно Карпати, а також три міста: Київ, Одеса та Львів.
Главред з'ясував, де в Україні можна відсвяткувати Новий рік без удару по гаманцю, а також в яких курортних місцях одна ніч влетить у копієчку.
Скільки коштує проживання у новорічну ніч у Карпатах
Щоб відпочити у гірській місцевості, українці часто їдуть у Буковель, або Яремче. На сайті популярної системи інтернет-бронювання житла ціни на апартаменти і будиночки у цій місцевості вражають.
Тим, хто обере Буковель для святкування Нового року доведеться заплатити лише за одну добу проживання двох людей з 31 грудня на 1 січня від 3675 до 60000 гривень. Водночас у Яремче та ближніх селах ціни більш демократичні - там пропонують будинки від 6000 до 29000 гривень.
Зауважимо, що найдорожчі будиночки у цих курортних місцях не у святкові дні коштують значно дешевше. Главред порівняв ціни на них з початком грудня. Якщо орендувати апартаменти в Буковелі з 1 на 2 грудня, вони обійдуться у 8000 гривень, а не 60000 гривень.
Водночас у Татарові за шале у цей період доведеться віддати 5500 гривень замість 29000 гривень.
Скільки новорічна ніч обійдеться в великих містах України
В той час як в Карпатах доведеться витратитися на святкування Нового року, у містах-мільйонниках ціни більш демократичні.
Наприклад, у Львові можна знайти бюджетне житло за 2000-5000 гривень, а в Києві та Одесі ціни ще нижчі. Щоправда здають в оренду там не будиночки, а готельні номери, чи апартаменти.
Житло на Новий рік у столиці коштує в середньому 1300-2500 гривень, а в Одесі навіть покращені варіанти номерів можна викупити за 1200-2000 гривень.
Ціни на житло в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що з початку 2025 року ціни на оренду житла помітно зросли у 6 регіонах України. Рекордсменом на ринку однокімнатних квартир стала Одеса - там вартість оренди зросла на 38% станом на літо поточного року.
Найвищий цінник на оренду однокімнатних квартир цієї осені зафіксовано в Ужгороді - в середньому 21100 гривень, Києві - 20000 гривень та Львові - 18700 гривень.
Раніше повідомлялося, що рейтинг міст з найдешевшою нерухомістю очолюють Суми, де однокімнатна квартира коштує близько 23,5 тисяч доларів. Не набагато дорожче доведеться заплатити за таке ж помешкання у Миколаєві. Ціни там тримаються на рівні 24,8 тисяч доларів.
