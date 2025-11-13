Рус
Одна ніч ціною місячної оренди: скільки в Україні коштує житло на Новий рік

Анна Косик
13 листопада 2025, 09:26
Ціна на подобову оренду житла у новорічну ніч суттєво відрізняється у різних регіонах України.
Скільки в Україні коштує житло на Новий рік / Колаж: Главред, фото: freepik, УНІАН

Головне:

  • У туристичних містах України зняти номер у новорічну ніч буде недорого
  • У Карпатах ціни на подобову оренду з 31 грудня на 1 січня космічні

Новий рік українці будуть святкувати лише через 7 тижнів, але вже зараз багато хто шукає варіанти, де відпочити у новорічну ніч. Серед популярних напрямків традиційно Карпати, а також три міста: Київ, Одеса та Львів.

Главред з'ясував, де в Україні можна відсвяткувати Новий рік без удару по гаманцю, а також в яких курортних місцях одна ніч влетить у копієчку.

Скільки коштує проживання у новорічну ніч у Карпатах

Щоб відпочити у гірській місцевості, українці часто їдуть у Буковель, або Яремче. На сайті популярної системи інтернет-бронювання житла ціни на апартаменти і будиночки у цій місцевості вражають.

Цены на жилье на Новый год
Ціни на житло у Буковелі у ніч з 31 грудня на 1 січня / фото: скріншот

Тим, хто обере Буковель для святкування Нового року доведеться заплатити лише за одну добу проживання двох людей з 31 грудня на 1 січня від 3675 до 60000 гривень. Водночас у Яремче та ближніх селах ціни більш демократичні - там пропонують будинки від 6000 до 29000 гривень.

Цены на жилье на Новый год
Ціни на житло в Яремче і сусідніх селах у ніч з 31 грудня на 1 січня / фото: скріншот

Зауважимо, що найдорожчі будиночки у цих курортних місцях не у святкові дні коштують значно дешевше. Главред порівняв ціни на них з початком грудня. Якщо орендувати апартаменти в Буковелі з 1 на 2 грудня, вони обійдуться у 8000 гривень, а не 60000 гривень.

Цены на жилье на Новый год
Ціна на апартаменти в Буковелі у ніч з 1 на 2 грудня / фото: скріншот

Водночас у Татарові за шале у цей період доведеться віддати 5500 гривень замість 29000 гривень.

Цены на жилье на Новый год
Ціна на шале в Татарові у ніч з 1 на 2 грудня / фото: скріншот

Скільки новорічна ніч обійдеться в великих містах України

В той час як в Карпатах доведеться витратитися на святкування Нового року, у містах-мільйонниках ціни більш демократичні.

Цены на жилье на Новый год
Ціни на житло у Львові у ніч з 31 грудня на 1 січня / фото: скріншот

Наприклад, у Львові можна знайти бюджетне житло за 2000-5000 гривень, а в Києві та Одесі ціни ще нижчі. Щоправда здають в оренду там не будиночки, а готельні номери, чи апартаменти.

Цены на жилье на Новый год
Ціни на житло у Києві у ніч з 31 грудня на 1 січня / фото: скріншот

Житло на Новий рік у столиці коштує в середньому 1300-2500 гривень, а в Одесі навіть покращені варіанти номерів можна викупити за 1200-2000 гривень.

Цены на жилье на Новый год
Ціни на житло в Одесі у ніч з 31 грудня на 1 січня / фото: скріншот

Ціни на житло в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з початку 2025 року ціни на оренду житла помітно зросли у 6 регіонах України. Рекордсменом на ринку однокімнатних квартир стала Одеса - там вартість оренди зросла на 38% станом на літо поточного року.

Найвищий цінник на оренду однокімнатних квартир цієї осені зафіксовано в Ужгороді - в середньому 21100 гривень, Києві - 20000 гривень та Львові - 18700 гривень.

Раніше повідомлялося, що рейтинг міст з найдешевшою нерухомістю очолюють Суми, де однокімнатна квартира коштує близько 23,5 тисяч доларів. Не набагато дорожче доведеться заплатити за таке ж помешкання у Миколаєві. Ціни там тримаються на рівні 24,8 тисяч доларів.

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

