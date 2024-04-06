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Не факт, що Росія зупиниться на цій цифрі: Зеленський про мобілізацію 300 тисяч осіб

Руслана Заклінська
6 квітня 2024, 20:45оновлено 6 квітня, 22:24
Погана дисципліна в російській армії може уповільнити процес мобілізації, проте Україна має бути готова до різного розвитку подій, сказав президент.
Не факт, що Росія зупиниться на цій цифрі: Зеленський про мобілізацію 300 тисяч осіб
Роcія може швидко набрати необхідну кількість окупантів / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців до 1 червня. Підготовка в Росії дуже коротка, тому країні-агресору може знадобитися приблизно місяць, щоб набрати такий обсяг людей. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна".

За його словами, не факт, що РФ зупиниться на цій цифрі під час проведення мобілізації. Водночас глава держави наголосив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій.

"Питання щодо росіян – 300 тисяч, не факт, що це кінцева кількість військових, яких вони мобілізують. А по-друге, за даними нашої розвідки, до 1 червня вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч", - заявив президент.

відео дня

Зеленський підкреслив, що рівень підготовки окупантів не завжди відповідає вимогам. Також президент зазначив, що дисципліна в російській армії може уповільнити процес мобілізації.

"Підготовка в Росії дуже коротка, ми це бачимо по рівню підготовлених російських бійців на фронті, тому їм знадобиться, я думаю, десь місяць для того, щоби мати такий об'єм людей. Оскільки з дисципліною у них не дуже, може, вони і не встигнуть до 1 червня мобілізувати 300 тисяч, але тим не менше. Ми повинні бути готовими", - додав він.

Мобілізація в Росії (з 2022)

Мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і незабаром після контрнаступу Збройних сил України, який призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскол.У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, що воює, попутно посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".

Мобілізація в Росії - план щодо призову 300 тисяч осіб

Нагадаємо, президент України заявив, що Росія готується до додаткової мобілізації 300 тисяч військових до 1 червня 2024 року. Він підкреслив, що Україна не планує мобілізувати 500 тисяч новобранців цього року.

Також Зеленський запевнив, що Україна чітко розуміє наміри Росії щодо мобілізації і має бути готовою до будь-яких російських операцій. Він також зазначив, що Україна має історичний шанс для подолання "російського реваншизму".

Як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що Росія готується до масштабного наступу у другій половині 2024 року. Окупанти планують провести щонайменше дві наступальні операції - на Часів Яр та Куп'янськ.

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