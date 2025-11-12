Рус
Сюрприз для "Шахедів": в Україні розгорнуть унікальну систему ППО, подробиці

Руслан Іваненко
12 листопада 2025, 22:29
Україна отримає нову систему, яка знищуватиме російські ударні безпілотники на різних висотах.
Сюрприз для
Оператор контролює сотню дронів одночасно без спеціальної підготовки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україну прибули перші дрони для "стіни дронів"
  • Система призначена для знищення російських ударних безпілотників
  • Дрони можуть працювати автономно та економічно ефективно

Україна незабаром отримає першу у світі "стіну дронів" — систему, призначену для знищення російських ударних безпілотників. Про це повідомляє Business Insider.

За словами засновника західної компанії Atreyd, комплекс складається з десятків невеликих БПЛА, які створюють у повітрі своєрідне "літаюче мінне поле". Певна кількість таких дронів уже відправлена в Україну і незабаром має бути введена в експлуатацію.

Перші рази система використовуватиметься для захисту міст та критично важливої інфраструктури, а згодом її можуть розгорнути ближче до лінії фронту — для протидії керованим авіабомбам. Концепція Atreyd увійшла до числа фіналістів конкурсу НАТО, який шукали рішення проти російських авіабомб.

Принцип дії

Технологія працює так: при виявленні загрози радарами з платформ запускаються групи дронів з керуванням від першої особи. Кожен безпілотник живиться від батареї і несе невелику вибухівку; після зльоту дрони формують у небі "завісу", підриваючись поруч із наближеними боєприпасами й нейтралізуючи загрозу. Дрони можуть перебувати на різних висотах і підніматися на кілька тисяч метрів.

Сюрприз для
Шахед / Інфографіка: Главред

Система застосовує штучний інтелект, який у режимі реального часу підлаштовує конфігурацію "стіни" під траєкторії виявлених цілей. Atreyd стверджує, що одне перехоплення обходиться лише у кілька тисяч доларів, а дрони, що не вибухнули, можуть повертатися на платформи і використовуватися повторно.

Також комплекс здатен працювати під час глушіння GPS — через використання заздалегідь завантаженої тривимірної карти зони відповідальності.

Безпека та управління

Щоб уникнути "дружнього вогню", безпілотники оснащені системою ідентифікації; попри високий рівень автономності, оператор у будь‑який момент може втрутитися і вручну відключити систему. За інформацією компанії, один оператор здатен контролювати близько сотні дронів і для цього йому не потрібна спеціальна підготовка — достатньо базового навчання.

Під час випробувань, за заявою Atreyd, "стіна дронів" показала 100‑відсоткову ефективність, проте її застосування в Україні стане першим використанням у реальних бойових умовах.

Засновник компанії не розкрив точного місця розміщення системи, але наголосив, що вона може протистояти навіть російським реактивним безпілотникам. Компанія вже має контракт щонайменше з одним членом НАТО на поставку платформи та дронів.

Скільки засобів для захисту потрібно, щоб мінімізувати ризики атак дронів - думка експерта

"Ніколи не буде забагато засобів захисту — жоден з них не дає стовідсоткової гарантії знищення повітряної цілі, тому потрібно нарощувати різні можливості", — каже співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.

Він підкреслює: ефективність заходів значно зростає, коли системи працюють у комплексі — разом із мобільними групами, дронами‑перехоплювачами та іншими підрозділами. Така інтеграція дозволяє максимізувати захист тилових населених пунктів.

Яковенко також зауважує, що через велику площу України та довгу лінію фронту завдання ускладнене. Окрім техніки, критично важливі підготовлені люди — оператори та бригади, які вміють правильно застосовувати і координувати ці засоби.

Війна в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск програми, спрямованої на захист прифронтових міст, зокрема Херсона, від атак російських безпілотників.

Крім того, Росія вдосконалює свої повітряні засоби ураження, зокрема ракети "Іскандер" і "Кинджал", через що силам ППО України дедалі складніше їх збивати. Про це заявив генерал-лейтенант, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 років), засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

Нагадаємо, що із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погоджено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Про джерело: Business Insider?

Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
