Мобілізація в Україні: кому потрібно прийти до військкомату без повістки у квітні

Є інформація, хто саме з військовозобов'язаних має з'явитися до військкомату без повістки протягом квітня нинішнього року.

https://glavred.net/ukraine/mobilizaciya-v-ukraine-komu-nuzhno-priyti-v-voenkomat-bez-povestki-v-aprele-10555964.html Посилання скопійоване

Кому потрібно прийти до військкомату без повістки у квітні? / Колаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ЗСУ

Верховна Рада незабаром має голосувати в другому читанні за законопроєкт №10449 про мобілізацію. Є кілька категорій громадян, які повинні прийти в ТЦК і СП у квітні без повістки. Про це пише портал NV.

До військкомату з 1 квітня мають з'явитися військовозобов'язані чоловіки, призовники або резервісти, яким потрібно:

отримати дозвіл на зміну місця проживання в разі переїзду в інший регіон;

заново стати на військовий облік за новим місцем проживання;

щоб знятися з військового обліку, якщо необхідно виїхати за кордон більш ніж на три місяці;

повідомити про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів" (причому зробити це потрібно протягом тижня);

у разі втрати або псування військово-облікового документа;

для звірки персональних даних із даними ТЦК (робити потрібно кожні п'ять років);

щоб подати документи до ТЦК, що підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу (робити це потрібно щороку до 1 жовтня).

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. відео дня У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація 500 тисяч осіб - новини за темою

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит в армії. Він заявив, що незважаючи на досить складну обстановку на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій і заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передовій.

Також видання Financial Times повідомило, що під час наступної "хвилі" мобілізації до ЗСУ можуть залучити до 500 тисяч осіб із 3,7 мільйонів громадян України. Зараз на фронті перебуває близько 330 тисяч військових, а нова мобілізація буде спрямована на оновлення складу підрозділів.

Як повідомляв Главред, Росія планує мобілізувати додаткові 300 тисяч військових до 1 червня 2024 року, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він також зазначив, що Україна не планує мобілізувати 500 тисяч новобранців цього року.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред