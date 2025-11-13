Рус
Блекаути вдарять по гаманцю: економіст оцінив, що буде з цінами в Україні

Анна Ярославська
13 листопада 2025, 08:59
Рівень цін на продукти формується під впливом безлічі факторів.
Олег Пендзин, ціни на продукти
Олег Пендзин спрогнозував, що буде з цінами на продукти в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чи вплинуть відключення світла на ціни на основні продукти харчування
  • Що буде з інфляцією в Україні

В Україні ціни зростають незалежно від того, є блекаути чи ні, проте перебої з електроенергією можуть ускладнити виконання планів уряду щодо стримування інфляції. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, рівень цін формується під впливом безлічі чинників - врожаю, логістики, рівня зарплат, світових цін на аналогічну продукцію і можливостей імпорту.

відео дня

"Одним з елементів цих складових є витрати на електричну енергію в процесі переробки та зберігання продукції. Тому фактичний вплив цього фактора іноді може бути прихованим, іноді контроверсійним, іноді посиленим. Іноді цей вплив взагалі непомітний просто тому, що щось було дешевше", - пояснив Пендзин.

Економіст навів приклад із цінами на картоплю.

"У листопаді 2024 року ми вже почали купувати імпортну картоплю, бо власний урожай був поганим. І картопля минулого року в цей самий час була дорожчою приблизно на 20%. Без блекаутів. А зараз із блекаутами картопля дешевша", - зазначив він.

Водночас Пендзин наголосив, що зростання вартості електроенергії та перебої з її подачею все ж посилюють інфляційні процеси.

"Напевно, блекаути призведуть до того, що плани Мінекономіки і Нацбанку утримати інфляцію нижче 10% до кінця року реалізувати буде складно. Я думаю, що інфляція становитиме 11% через блекаути. Але все одно це менше, ніж було минулого року", - резюмував експерт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред ​

Ціни на продукти в Україні

Як писав Главред, ціни на хліб масових сортів не зростатимуть більш ніж на 2% щомісяця, незалежно від економічної ситуації. Водночас вартість кондитерських виробів може значно коливатися.

Наразі суттєвого подорожчання гречки не очікується. Можливе лише незначне зростання вартості, пов'язане з витратами на виробництво.

Зараз в Україні десяток яєць коштує близько 80 гривень. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин припустив, що буде з ціною вже ближче до свят.

Вартість білокачанної капусти цієї осені в Україні втричі нижча, ніж торік. Подібне здешевлення спостерігається і щодо всіх інших овочів борщового набору.

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

інфляція ціни на продукти Олег Пендзин новини України
ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

"У такому віці": Алла Пугачова прийняла несподіване рішення

"У такому віці": Алла Пугачова прийняла несподіване рішення

Серйозні проблеми зі здоров'ям: куди подівся Ігор Ліхута і який зараз вигляд має

Серйозні проблеми зі здоров'ям: куди подівся Ігор Ліхута і який зараз вигляд має

Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

Ціни на хліб, м'ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
