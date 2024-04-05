Звільнення строковиків у запас: у Генштабі розкрили деталі демобілізації

Звільнення в запас відбувається протягом квітня-травня, підкреслили в Генштабі.

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/ коллаж Главред, фото УНИАН

Стали відомі подробиці звільнення в запас військових строкової служби, яке стартувало в Україні.

Як ідеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Telegram, близько 7 тисяч українських військових строкової служби звільнять у запас.

Як підкреслюється в повідомленні Генерального штабу, це відбудеться до кінця весни 2024 року.

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Відповідно до указу президента України №149 протягом квітня-травня у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях здійснюється звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

"Загалом у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб", - ідеться в повідомленні.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Демобілізація в Україні

Рада схвалила пропозицію Зеленського про демобілізацію строковиків. Верховна Рада затвердила президентський закон про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби після завершення строку військової служби під час воєнного стану.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строк овиків на 12 місяців. 26 лютого цей закон, який підтримали народні депутати, підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а після цього свій підпис поставив і Зеленський.

Серед парламентаріїв точаться дебати щодо питань ротації та відпусток для військовослужбовців. Зеленський заявив, що зараз не існує демобілізації під час війни. Водночас президент визнав, що проведення мобілізації в країні не ідеальне.

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