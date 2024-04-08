Проєкт про мобілізацію "застряг" у Комітеті: депутат назвав причини

У парламенті не називають конкретних термінів завершення розгляду правок.

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У ВР все ще не визначилися з посиленням мобілізації / Колаж Главреда, фото УНІАН

Комітет з питань нацбезпеки та оборони ВР все ще не має остаточних висновків щодо проєкту про мобілізацію. Конкретних термінів у Верховній Раді щодо розгляду "суперечливих питань" не озвучують.

Депутат від "СН" Ігор Копитін у коментарі "Ліга" заявив, що правки до законодавчої ініціативи продовжать розглядати "невдовзі", засідання Комітету планується на суботу, 13 квітня.

"Деякі суперечливі питання досі не узгоджені. Тобто остаточного рішення комітету на сьогодні немає", – зазначив він. відео дня

Нардеп наголосив, що "передбачити певні строки, особливо під час обговорення закону, що має величезне соціально-суспільне навантаження, вкрай важко".

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Головним каменем спотикання у чинному законопроєкті стали обмеження для військовозобов'язаних, які ухилялися від мобілізації. Водночас депутати хочуть врегулювати питання про мобілізацію людей з інвалідністю I, II і III групи та тих, хто доглядає за ними.

Мобілізація в Україні - головні новини по темі на сьогодні, 8 квітня

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, згідно з яким призовний вік у межах загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років. Також глава держави підписав раніше ухвалені Радою законопроєкти про виплати сім'ям загиблих на війні та запровадження електронного кабінету.

З огляду на це ТЦК викликатимуть 25-річних для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних документів.

Крім того, відповідно до указу президента України №149 протягом квітня-травня у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях здійснюється звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

У Генштабі зазначили, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7 тис. людей.

За підрахунками FT, під час наступної "хвилі" мобілізації до лав ЗСУ, найімовірніше, залучать до 500 тисяч осіб. Всього в Україні є 3,7 мільйона громадян, які зможуть взяти до рук зброю.

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