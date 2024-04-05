Зменшення призовного віку: для чого ТЦК викликатимуть 25-річних

Після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7 тис. людей.

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25-річним потрібно прибути у ТЦК / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду

Відповідно до закону 25-річні підлягають зняттю з обліку призовників і постановці на військовий облік військовозобов'язаних.

"Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється у контексті реформування системи підготовки громадян до проходження служби та готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини", - повідомила пресслужба Генштабу. відео дня

З огляду на це ТЦК викликатимуть 25-річних для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних документів.

Також у Генштабі зазначили, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7 тис. людей.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, коли Рада голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію. Спікер також зазначив, що "ми йдемо, зокрема, шляхом не тільки єдиного закону". Як приклад він навів три закони, які нещодавно підписав президент України.

Військовий ЗСУ емоційно висловився про мобілізацію з 25 років. Всі люди мають усвідомити, що війна нікого не омине, а 25 років - це свідомий вік для того, щоб брати участь у захисті країни, заявив Назарій Кішак. В Україні є велика кількість людей від 35 років, яких можна мобілізувати, однак вони навіть не стали на облік.

Президент України Володимир Зеленський назвав дату і розкрив наміри Кремля. Росія готується до проведення додаткової мобілізації 300 тисяч осіб до 1 червня 2024 року. Президент також зазначив, що Україна не планує мобілізовувати 500 тисяч новобранців цього року.

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