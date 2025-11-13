Рус
Росія не зупиниться: Зеленський заявив про велику війну у 2029 або 2030 році

Марія Николишин
13 листопада 2025, 10:59
Зеленський наголосив, що потрібно зробити все, щоб зменшити спроможності РФ.
Зеленський заговорив про велику війну / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

  • Росіяни хочуть продовжувати війну
  • РФ може розпочати велику війну на Європейському континенті
  • Потрібно більше тиску на Росію

Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб країна-агресор Росія хотіла зупинитися. Про це написав президент України Володимир Зеленський в Telegram.

За його словами, потрібно більше тиску на Росію.

"Проблема в тому, що, коли ми дивимося на військову промисловість Росії, ми бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну", - наголосив він.

Зеленський вважає, якщо сильно натиснути, росіянам знадобиться пауза.

"Але ми маємо визнати, що вони хочуть великої війни, готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році – у цей період – розпочати таку велику війну. На Європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик", - йдеться у повідомленні.

Президент також додав, що потрібно думати про те, як зупинити росіян зараз в Україні та зробити все, щоб зменшити їхні спроможності.

"Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї. Отже, це проблема, яку ми маємо продумати", - підсумував глава держави.

Чи може Путін завершити війну

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що зараз російський диктатор Володимир Путін пішов на принцип і не керується будь-якою логікою. Для нього принципово за будь-яку ціну дотиснути Україну.

На його думку, коли Путін сам прийде до думки про те, що війна безперспективна, що більшого в ній він не отримає, він може дати команду зупинитися.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що війна, яку Росія розвʼязала проти України, завершиться лише тоді, коли одна із держав припинить своє існування. Він прогнозує, що війна в Україні може тривати ще навіть 2–3 роки, тому потрібно бути готовими до цього.

Глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров говорив, що для припинення війни в Україні обов'язковими умовами залишаються "демілітаризація" і "денацифікація". Москва не збирається змінювати вимоги щодо України.

Водночас, посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання РФ за військові злочини та гарантії, що "жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви".

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

