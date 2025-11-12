Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

Уряд обрав держави, де проживають найбільші українські громади.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-razreshit-mnozhestvennoe-grazhdanstvo-s-pyatyu-stranami-kto-popal-v-spisok-10714670.html Посилання скопійоване

Названо п'ять країн, з якими Україна дозволяє мати множинне громадянство / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

З якими державами Україна матиме множинне громадянство

Чи потрібно буде відмовлятися від громадянства України

Кабінет міністрів затвердив перелік держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку без необхідності відмовлятися від уже наявного. Водночас українці-мешканці цих країн матимуть можливість претендувати на другий паспорт, зберігаючи свій український.

Як ідеться в постанові № 1412, спрощене набуття громадянства України передбачено для громадян:

відео дня

Канади;

Німеччини;

Польщі;

Сполучених Штатів Америки;

Чехії.

Громадяни цих держав зможуть отримати український паспорт за спрощеною процедурою, а українці - паспорти цих країн, не втрачаючи свого.

Уряд обрав держави, де проживають найбільші українські громади: у Канаді та США - це переважно нащадки попередніх хвиль еміграції, а в Німеччині, Польщі та Чехії - українці, які виїхали через війну.

Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України" від 18 червня 2025 року (закон про множинне громадянство), тобто 16 січня 2026 року.

Закон про множинне громадянство - що відомо

Як писав Главред, 18 червня 225 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. За його основу проголосували 243 депутати. Ініціатором законопроєкту є президент Зеленський.

Законопроєкт має на меті спростити отримання українського громадянства для осіб із тих країн, які є партнерами України. І йдеться не лише про етнічних українців, а й про громадян інших держав, які хочуть отримати таку можливість. Винятком є громадяни країн-агресорів, які виступають проти України.

15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство.

У яких країнах світу дозволено множинне громадянство / Інфографіка Главред ​

Президент Володимир Зеленський заявляв, що виступає за подвійне громадянство в Україні.

У вересні 2021 року під час візиту до США Зеленський пообіцяв українській діаспорі у США запровадити подвійне громадянство.

У червні 2024 року чоловікам віком від 18 до 60 років із подвійним громадянством заборонили перетинати кордон - Україна скасувала виняток щодо "проживання за кордоном", який раніше дозволяв певній категорії українських чоловіків виїжджати з країни.

Закон про множинне громадянство містить низку ризиків: думка експерта

Адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько розповів Главреду, що сам факт ухвалення цього законопроєкту не суперечить Конституції України. Ба більше, множинне громадянство в Україні вже де-факто існує.

З одного боку, цей крок відкриває двері для збереження зв'язку з мільйонами українців за кордоном. Однак одночасно з перевагами виникають і значні ризики. Насамперед - юридичні колізії.

"Виникають і ризики для національної безпеки: подвійна лояльність, складність формування збройних сил, можливість ухилення від обов'язків. Можливість політичного впливу з боку інших держав через своїх громадян в Україні. Відсутність чіткого механізму контролю за інтеграцією нових громадян (мовні, історичні, правові іспити). Не кажучи вже про ризики для жителів тимчасово окупованих територій, які можуть втратити українське громадянство через нав'язані окупантами дії", - пояснив Ясько.

За його словами, новий законопроєкт про множинне громадянство відповідає сучасним викликам і відкриває нові можливості для України, але містить низку юридичних та безпекових ризиків, які потребують доопрацювання та чіткого контролю.

"Особливо важливо забезпечити захист від політичного впливу недружніх держав і не допустити дискримінації або втрати громадянства для жителів окупованих територій", - резюмував адвокат.

Інші новини:

Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред