Антитренди у взутті від Андре Тана: яке взуття не варто вдягати

Дизайнер назвав популярні моделі взуття, які краще не купувати на осінь 2026 року.

https://glavred.net/fashion/antitrendy-v-obuvi-ot-andre-tana-kakuyu-obuv-ne-stoit-nadevat-10714886.html Посилання скопійоване

Яке взуття буде антитрендом восени 2025 / Колаж Главред, фото Pixabay, Instagram/andre_tan_official

Український дизайнер Андре Тан назвав моделі взуття, які категорично не варто одягати в новому осінньому сезоні. Звичайно, якщо ви хочете бути модними, стильними і залишатися в тренді.

На своїй сторінці в Instagram, дизайнер поділився антитрендами, про які варто забути на цей сезон.

Чопери

Перше, що слід виключити зі свого гардероба - це так звані чопери. "Якщо ви ще не купили їх, цього робити не потрібно", - каже дизайнер.

відео дня

Тим часом, варто звернути увагу на класичні базові чоботи-"козаки".

Чопери більше не в моді / Скриншот відео

UGG (Уггі)

Модні колись уггі дизайнер назвав антитрендом цього сезону та порадив їх використовувати під час поїздок за місто чи на відпочинок.

Натомість дизайнер радить звернути увагу на більш структурні моделі: черевики з акуратною підошвою або лофери. Класика, за словами експерта, знову в моді цього сезону.

Структурне взуття знову в моді / Скриншот відео

Масивне взуття

Ще одним антитрендом дизайнерка вважає масивне взуття або взуття на тракторній підошві.

Цієї осені в тренді - елегантні, витягнуті силуети без зайвої масивності, класика.

Анімалістичний принт

"Тут важливо, як то кажуть, не переборщити", - каже Тан. За його словами, невдало підібране взуття може здешевити навіть найдорожчий образ.

Взуття з анімалістичним принтом / Фото Pixabay

Дизайнер також додає, що головне у виборі взуття - це поєднання моди, комфорту та гармонії з вашим образом.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Андре Тан Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред