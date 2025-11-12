Рус
Почнеться "дрейф республік": ексспівробітник СБУ назвав умову розпаду Росії

Юрій Берендій
12 листопада 2025, 22:30
Ступак оцінив можливість розпаду Росії, наголосивши, що збереження її цілісності напряму залежить від ресурсів центральної влади.
Почнеться 'дрейф республік': ексспівробітник СБУ назвав умову розпаду Росії
Ексспівробітник СБУ назвав умову розпаду Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Про що сказав Ступак:

  • Слабкість центру може почати процес розпаду Росії
  • Ймовірність розпаду РФ існує

Справжній розпад Російської Федерації на окремі державні суб'єкти можливий лише у випадку слабкості центральної влади у Москві. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Ступак зауважив, що у разі виснаження ресурсів центральної влади РФ для утримання та фінансування регіонів, ті можуть прагнути до самостійності. Поки ж у Москви є силові та фінансові важелі, утримати єдність держави не становить труднощів.

відео дня

Водночас він визнав, що ймовірність розпаду Росії існує, хоча передбачити цей процес важко, так само як свого часу ніхто не очікував розпаду Радянського Союзу, але це все ж сталося.

"Щоб почався дрейф республік, повинен схуднути гаманець і повинна ослабнути палиця", - резюмує він.

Дивіться відео, в якому Іван Ступак розповів, які міста стануть наступними цілями російських військ після Покровська, і що буде з війною у 2026 році:

Як може розвалитись РФ - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що сценарій розпаду Російської Федерації є цілком імовірним, адже країна може "вибухнути" хвилею рухів національних меншин. Представники цих народів, за його словами, прагнутимуть створення незалежних республік і шукатимуть підтримки в Центральній Азії, Китаї чи навіть Європі. До того ж, процес може пришвидшити саме російське керівництво, яке своїми діями фактично закладає економічні та соціальні передумови для майбутнього розвалу держави.

"Це станеться, як тільки Путін остаточно доб‘є війною силовий апарат, що забезпечує репресивний контроль. Це роки, але з такими темпами, я можу ще побачити це все", - зазначив Коваленко.

Розпад Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія має повторити долю Радянського Союзу та розпастися на кілька незалежних утворень. Ще до початку війни проти України у 2014 році навіть мешканці Єкатеринбурга вважали себе не "росіянами", а "сибіряками". Про це заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

Російська Федерація, за словами опозиційного політика та колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, як агресор повинна припинити існування в нинішньому вигляді. Водночас він вважає, що на її території має постати нова, демократична держава, яка дозволить іншим народам самостійно визначати свою долю.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан додав, що Росія утримується у війні виключно завдяки нафтовидобувній галузі. Якщо знищити її нафтогазовий сектор, держава може розпастися всього за пів року.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Чому губки для миття посуду різного кольору: про це мало хто знаєВідео

