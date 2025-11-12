Серйозні проблеми зі здоров'ям: куди подівся Ігор Ліхута і який зараз вигляд має

Про Ігоря Лихуту практично немає даних з моменту його зради разом із Повалій.

Ігор Лихута зник з радарів ЗМІ / Колаж Главред, фото скріншот RuTube

Куди подівся Лихута

Що з ним сталося

Зрадниця України, колишня українська співачка Таїсія Повалій міцно влаштувалася в терористичній Росії і підтримує жорстоке вторгнення агресора в Україну.

Вона повністю переїхала до Москви, а також забрала з собою матір, яка проживала в Києві, і чоловіка-прихвосня Ігоря Лихуту. Останній, до слова, взагалі не з'являється з нею на публічних заходах і не ходить по пропагандистських шоу, в яких його дружина поливає брудом свою батьківщину.

Про нього практично нічого не відомо і в мережі складно знайти його останні зображення. Главред спробував дізнатися, який зараз вигляд має музичний продюсер Повалій Ігор Ліхута і чим він зараз займається.

Чим займається Ігор Ліхута

За даними на листопад 2025 року, Ліхута проживає і працює в терористичній Росії, активно пов'язаний із музичними та продюсерськими проєктами там. Очевидно, що продюсує він "активно" лише одного артиста - недалеку Повалій, яка в кожному інтерв'ю зізнається в любові до Росії.

У матеріалах 2025 року також згадується, що в нього були серйозні проблеми зі здоров'ям - він потрапив до лікарні в період новорічних свят.

У мережі є одне відео, але не зовсім очевидно, в які дати воно було зроблено.

Куди подівся Ігор Ліхута / Скріншот RuTube

Куди подівся Ігор Ліхута

У ЗМІ, ні в українських, ні в російських, взагалі немає інформації про те, який зараз вигляд має продюсер Ліхута. Навіть ШІ не володіє інформацією і не може знайти зображення чоловіка зрадниці.

Ліхута згадується також у невеликих зведеннях про майно, якого парочку зрадників позбавили в Україні за їхню боягузливу позицію.

Куди подівся Ігор Лихута / Скріншот RuTube

Після того як співачка разом із чоловіком остаточно залишилася в Москві й отримала російське громадянство, їхню нерухомість було заарештовано. Йдеться про автомобіль BMW; 7 земельних ділянок, розташованих у Київській області, загальною площею 9, 3095 га; житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м.; домоволодіння загальною площею 101 кв. м.

Куди подівся Ігор Лихута / Скриншот RuTube

У жовтні минулого року її син намагався подати апеляцію і повернути майно собі, але його адвокат тоді відмовився від справи, оцінивши шанси на перемогу в 3 відсотки.

Зникнення Ліхути може свідчити про те, що пара не живе разом або про те, що Ліхута таки серйозно хворий для того, щоб з'являтися на публіці.

Таїсія Повалій про війну в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Таїсія Повалій публічно підтримала агресію і взяла активну участь у концертах на підтримку російської армії та окупаційної влади. Зокрема, вона виступала на пропагандистських заходах у Росії та на окупованих українських територіях. Через свою антиукраїнську позицію та систематичну підтримку російської політики Повалій потрапила до санкційних списків України.

Про персону: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

