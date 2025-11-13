Ціна впала до 4 гривень: вартість базового продукту летить у прірву

Причиною зниження цін є збільшення пропозиції та низька якість.

Ціни на цибулю в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні обвалились ціни на цибулю

Овоч вже продають по 4-9 гривень за кілограм

Лише за тиждень ціна впала на 15%

В Україні спостерігається подальше зниження цін на цибулю. Вартість падає через збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зокрема, частка некондиційних овочів у загальному обсязі врожаю 2025 року щонайменше вдвічі перевищує минулорічні показники.

Так, на сьогоднішній день виробники пропонують цибулю до продажу в діапазоні 4-9 грн/кг, залежно від якості, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю істотно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись у найкоротший термін реалізувати таку цибулю, продавці все частіше вдаються до зниження відпускних цін", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що на сьогоднішній день цибуля в Україні вже коштує в середньому на 42% дешевше, ніж за аналогічний період в 2024 році.

Крім того, не виключено, що найближчими днями понижувальний тренд може наростати.

Чи подорожчають овочі до кінця року

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що цього року овочі борщового набору дешевші, ніж торік.

На його думку, щомісяця вони можуть трохи дорожчати через витрати на зберігання, але суттєвого зростання не буде.

"В будь-якому разі овочі борщового набору будуть дешевшими, ніж у 2024 році", - наголосив він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, до кінця 2025 року в Україні очікується підвищення цін на окремі продукти харчування, зокрема м’ясо, фрукти та олію, тоді як овочі та яйця залишаться стабільними.

Також відомо, що у найближчі місяці ціни на хліб в Україні поступово зростатимуть. Зокрема, до Великодня 2026 року вартість хліба може зрости вже на 10%.

Крім того, в Україні знижуються відпускні ціни на огірки. Фактором для зміцнення знижувальної цінової динаміки стало різке збільшення на ринку обсягів овочів середньої та низької якості.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

