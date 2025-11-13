Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Занадто дорого для нас": Зеленський прокоментував ідею виведення ЗСУ з Покровська

Анна Косик
13 листопада 2025, 10:05
228
Президент наголосив, що Україна не може залишити східну частину країни.
Покровск, Зеленский
Зеленський прокоментував ситуацію в Покровську / Колаж: Главред, фото: скрін з карти DeepState, t.me/V_Zelenskiy_official

Що заявив Зеленський:

  • Ситуація на Донеччині складна
  • Росія хоче довести Трампу, що Україна має вивести війська з Донбасу
  • Україна виведе війська з Покровська, якщо не буде що захищати

Україна зіткнулася з дуже складною ситуацією у Донецькій області, де після місяців інтенсивних боїв окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються встановити контроль над містом Покровськ.

Про це, як пише Bloomberg, заявив президент України Володимир Зеленський. Він пояснив рішення військового командування не припиняти бої за місто.

відео дня

Навіщо Росії Покровськ

Український лідер зазначив, що російські війська втрачають величезні ресурси у битві за Покровськ, бо Кремль хоче шляхом захоплення міста довести Трампу, що Україна повинна повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей. Це нібито дозволить припинити війну.

'Занадто дорого для нас': Зеленський прокоментував ідею виведення ЗСУ з Покровська
Покровськ / Інфографіка: Главред

"Ми не можемо залишити схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють... І головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, вони не просунуться далі. Немає жодного фактора стримування", - наголосив Зеленський.

Саме тому українські військові досі б'ються за місто. Глава держави зауважив, що рішення про виведення військ буде прийматися командуванням ЗСУ при потребі і ніхто не штовхатиме військових "на смерть заради руїн".

"Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, які можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас – найважливіше для нас – це наші солдати", - додав він.

Яку задачу поставило командування РФ окупантам у Покровську

Главред писав, що за словами співзасновника і виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, головна задача росіян зараз охопити всі околиці міста, тобто опанувати північні і східні території Покровська, але це їм наразі не вдається.

Водночас українська сторона працює над тим, щоб бої за Покровськ не призвели до оточення ЗСУ, адже пріоритетом є життя і здоров’я військовослужбовців, а не захист руїн.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними інформаторів та самих військовослужбовців РФ, окупанти в авральному порядку перекидають особовий склад на Покровський напрямок.

Раніше повідомлялося, що бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" продовжують очищати Покровськ від російських загарбників. Штурмовики провели успішну зачистку декількох вулиць.

Напередодні стало відомо, що на Покровському напрямку ворог зосередив близько 170 тисяч військових. Це - майже чверть усієї армії противника. А Покровський напрямок становить приблизно 5-6% від усієї лінії фронту.

Читайте також:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп війна на Донбасі Покровськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Лавров заговорив про саміт Путіна з Трампом у Будапешті і назвав винного в зриві

Лавров заговорив про саміт Путіна з Трампом у Будапешті і назвав винного в зриві

10:12Війна
"Занадто дорого для нас": Зеленський прокоментував ідею виведення ЗСУ з Покровська

"Занадто дорого для нас": Зеленський прокоментував ідею виведення ЗСУ з Покровська

10:05Фронт
Найближчими днями відключення триватимуть: коли чекати на поліпшення ситуації зі світлом

Найближчими днями відключення триватимуть: коли чекати на поліпшення ситуації зі світлом

09:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

"У такому віці": Алла Пугачова прийняла несподіване рішення

"У такому віці": Алла Пугачова прийняла несподіване рішення

Серйозні проблеми зі здоров'ям: куди подівся Ігор Ліхута і який зараз вигляд має

Серйозні проблеми зі здоров'ям: куди подівся Ігор Ліхута і який зараз вигляд має

Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

Останні новини

10:48

Кінець особливого статусу: Німеччина скорочує виплати українським біженцям

10:33

Китайський гороскоп на завтра 14 листопада: Коням - зриви, Свиням - образа

10:12

Лавров заговорив про саміт Путіна з Трампом у Будапешті і назвав винного в зриві

10:09

Росіяни мають зразки всіх українських БпЛА: "Флеш" розповів, чим це загрожує

10:05

"Занадто дорого для нас": Зеленський прокоментував ідею виведення ЗСУ з Покровська

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового рокуЦіни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
09:44

Тест за картинкою: що заважає вам розбагатіти

09:35

Найближчими днями відключення триватимуть: коли чекати на поліпшення ситуації зі світломВідео

09:30

Костянтин Грубич показав рідкісне фото з красунею-дружиною: "Прекрасні"

09:26

Одна ніч ціною місячної оренди: скільки в Україні коштує житло на Новий рік

Реклама
09:06

Дилема корупційних викриттівПогляд

09:00

Ціни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українців

08:59

Блекаути вдарять по гаманцю: економіст оцінив, що буде з цінами в Україні

08:36

Карта Deep State онлайн за 13 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:32

Чотири знаки зодіаку досягнуть фінансового успіху до кінця 2025 року

08:14

Вогняний дощ в небі і провальна робота ППО: Росію масовано атакували дрони

08:05

Відключення світла в Україні - графіки на 13 листопада (оновлюється)

07:35

США вичерпали можливості: Рубіо зробив заяву про санкції проти РФ

07:34

Продає майно: у російської співачки діагностували психічне захворювання

06:59

Армія РФ захопила два села на Запоріжжі та просувається ще у двох областях: деталі

06:21

Зранку чи ввечері: експерти вирішили вічну дилему, коли краще мити волосся

Реклама
06:10

Чому Вашингтон відходить від ключових інтересів УкраїниПогляд

05:55

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із церквою за 19 секунд

05:40

Син принца Вільяма бунтує проти суворої заборони батька - що сталося

05:00

Удача вже в дорозі: п’ять знаків зодіаку скоро закрутить вихор змін

04:36

Як перетворити картопляну шкірку на добриво для рослин: бабусин лайфхак

04:12

Гороскоп на завтра 14 листопада: Ракам - розчарування, Терезам - оновлення

03:30

Чому пуансетія в'яне до Нового року: як вибрати і коли купити "Різдвяну зірку"

03:09

Популярний міф спростовано - чи справді собаки і коти ненавидять одне одногоВідео

02:35

На голову трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші у середині листопада

01:53

"Має бути відправною точкою": G7 назвала умову переговорів України та Росії

00:42

Двохсотлітня загадка: чи могли козаки створити власну субмаринуВідео

12 листопада, середа
23:52

Навіщо у СРСР клеїли газети під шпалери: несподівана причина

23:44

"Не назвав би це перемогою": Сікорський висміяв Путіна і його "другу армію у світі"

23:28

Фальшиві традиції: що насправді стоїть за популярними українськими символами

23:18

Насіння гине ще до посіву: експерт розкрив п’ять помилок при зберіганні

22:36

Пережили цілі покоління: визначено 10 найдовговічніших двигунів

22:31

Як з'явилися козаки: що приховують найвідоміші історичні гіпотези

22:30

Почнеться "дрейф республік": ексспівробітник СБУ назвав умову розпаду РосіїВідео

22:29

Сюрприз для "Шахедів": в Україні розгорнуть унікальну систему ППО, подробиці

22:12

Таємниця залізничної "зебри": що приховують смуги на стовпах уздовж колій

Реклама
22:10

Антитренди у взутті від Андре Тана: яке взуття не варто вдягатиВідео

21:47

Велике свято 13 листопада: що можна і не можна робити у цей день

21:29

Буде в кожному будинку у 2026: тренди дизайну інтер'єрів

21:25

Наступ РФ на Запоріжжі: в DeepState розповіли про прорив ворога та нові загрози

21:24

Мають рідкісний дар: народжені в ці три місяці, несуть світло навіть у темні часи

21:08

"Збільшити ціну": Сибіга з Рубіо вигадали, як змусити Путіна припинити війну

21:02

Нереальний подарунок: донька подарувала 65-річній матері шикарне перетворення

20:59

Не тільки з "автоматом": які авто не можна заводити "з штовхача"

20:35

Налетить справжній шторм і литимуть дощі: оголошено штормове попередження

20:27

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти