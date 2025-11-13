'Занадто дорого для нас': Зеленський прокоментував ідею виведення ЗСУ з Покровська

Президент наголосив, що Україна не може залишити східну частину країни.

Зеленський прокоментував ситуацію в Покровську / Колаж: Главред, фото: скрін з карти DeepState, t.me/V_Zelenskiy_official

Що заявив Зеленський:

Ситуація на Донеччині складна

Росія хоче довести Трампу, що Україна має вивести війська з Донбасу

Україна виведе війська з Покровська, якщо не буде що захищати

Україна зіткнулася з дуже складною ситуацією у Донецькій області, де після місяців інтенсивних боїв окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються встановити контроль над містом Покровськ.

Про це, як пише Bloomberg, заявив президент України Володимир Зеленський. Він пояснив рішення військового командування не припиняти бої за місто.

Навіщо Росії Покровськ

Український лідер зазначив, що російські війська втрачають величезні ресурси у битві за Покровськ, бо Кремль хоче шляхом захоплення міста довести Трампу, що Україна повинна повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей. Це нібито дозволить припинити війну.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Ми не можемо залишити схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють... І головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, вони не просунуться далі. Немає жодного фактора стримування", - наголосив Зеленський.

Саме тому українські військові досі б'ються за місто. Глава держави зауважив, що рішення про виведення військ буде прийматися командуванням ЗСУ при потребі і ніхто не штовхатиме військових "на смерть заради руїн".

"Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, які можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас – найважливіше для нас – це наші солдати", - додав він.

Яку задачу поставило командування РФ окупантам у Покровську

Главред писав, що за словами співзасновника і виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, головна задача росіян зараз охопити всі околиці міста, тобто опанувати північні і східні території Покровська, але це їм наразі не вдається.

Водночас українська сторона працює над тим, щоб бої за Покровськ не призвели до оточення ЗСУ, адже пріоритетом є життя і здоров’я військовослужбовців, а не захист руїн.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними інформаторів та самих військовослужбовців РФ, окупанти в авральному порядку перекидають особовий склад на Покровський напрямок.

Раніше повідомлялося, що бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" продовжують очищати Покровськ від російських загарбників. Штурмовики провели успішну зачистку декількох вулиць.

Напередодні стало відомо, що на Покровському напрямку ворог зосередив близько 170 тисяч військових. Це - майже чверть усієї армії противника. А Покровський напрямок становить приблизно 5-6% від усієї лінії фронту.

