Наступ РФ на Запоріжжі: в DeepState розповіли про прорив ворога та нові загрози

Війська РФ посилюють тиск на позиції українських військ, намагаючись скористатися прогалинами в обороні та розширити напрямки наступу, вказує DeepState.

В DeepState розповіли про наступ ворога в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Про що повідомляє DeepState:

Росіяни змогли окупувати кілька населених пунктів поблизу Гуляйполя

У ворога немає ресурсів для наступу на Гуляйполе

Російські окупаційні війська продовжують просуватися в Запорізькій області. Ворог зміг окупувати ряд населених пунктів та відкриває простір для наступу на Гуляйполе. Про це йдеться у повідомленні аналітичного проєкту DeepState.

За даними аналітиків, ворог захопив низку населених пунктів, що вже підтвердили у Силах оборони Півдня. Також підтверджено окупацію Рівнопілля. Наразі уточнюється ситуація в Солодкому, яке, за попередніми даними, перебуває під частковим або повним контролем противника.

"Наразі противник нарощує піхотну спроможність здійснювати подальший тиск на позиції Сил Оборони, користуючись можливістю прогалин та проблем в обороні. Після зайняття Рівнопілля, відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі, однак противник може зосередитись на більш ширших задачах, адже ресурсів для Гуляйполя поки у росіян немає", - йдеться у повідомленні.

Аналітики припускають, що російські війська можуть продовжити наступ у напрямку Варварівки та зосереджувати сили для ускладнення логістики в місто. Ймовірно, противник активізує обстріли Гуляйполя, щоб послабити українську оборону. Також очікується підвищення бойової активності в районі Марфополя, де ворог неодноразово намагався прорвати оборону.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в Запорізькій області - думка експерта

Як писав Главред, ситуація на півдні Запорізької області залишається складною й вимагає посилення українського угруповання військ. Про це повідомив військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Суспільне".

За його словами, українські підрозділи були змушені залишити низку населених пунктів.

Населені пункти Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка та Новомиколаївка опинилися під контролем противника. Українські сили провели маневрену оборону, відійшовши на нові рубежі. Експерт зазначив, що ризики для Гуляйполя продовжують зростати.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Запорізький напрямок перетворюється на одну з найнапруженіших ділянок фронту, нарівні з Покровським. Російські окупанти активізували наступ, щоб зайти в тил українським силам і закріпитися для подальших дій. Про це повідомив речник "Української добровольчої армії" Сергій Братчук.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок і розповів про ситуацію на передовій.

У листопаді 2025 року на півдні Запорізької області спостерігається різке загострення бойових дій. Російські війська активізували наступальні операції, захопили щонайменше три населені пункти та змусили українські підрозділи відступити на вигідніші рубежі поблизу Гуляйполя та Олександрівки.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

