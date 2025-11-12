Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Не назвав би це перемогою": Сікорський висміяв Путіна і його "другу армію у світі"

Руслана Заклінська
12 листопада 2025, 23:44
363
Глава МЗС Польщі не вірить, що РФ витримає ще три роки війни.
'Не назвав би це перемогою': Сікорський висміяв Путіна і його 'другу армію у світі'
Сікорський висміяв Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Ключові тези Сікорського:

  • Путін не витримає ще три роки війни
  • Якщо Росія переможе Україну, Польща буде наступною ціллю Кремля
  • Путін зганьбився зі своєю "другою армією у світі"

Лідер РФ Володимир Путін зганьбився зі своєю так званою "другою армією у світі". Десять років війни не можна назвати перемогою Кремля. Про це заявив глава МЗС Польщі в інтерв'ю, передає ClashReport.

Коментуючи ситуацію на фронті, де Україна продовжує давати відсіч російським окупантам, очільник польського МЗС наголосив, що Росію не можна назвати переможцем у цій війні.

відео дня

"Путін показав себе невдало. Ми думали, що в нього друга армія у світі, а він думав, що це буде легка прогулянка, триденна операція. Минуло понад 10 років, а він все ще воює на Донбасі. Я б не назвав це перемогою", - сказав Сікорський.

Дипломат зазначив, що Україна готується до трирічної війни і саме на цей період міжнародні партнери планують забезпечити Київ усіма необхідними ресурсами. За словами Сікорського, йдеться про довгостроковий план постачання зброї, фінансування та використання заморожених російських активів для підтримки української армії.

"Ці колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. Я не думаю, що Путін зможе витримати це ще три роки", - додав він.

Очільник польського МЗС також підкреслив, що Україна вже досягла суттєвого прогресу й виробляє майже половину власних дронів і крилатих ракет. Водночас Сікорський зазначив, що Кремль зазнав серйозного провалу у своїх військових планах і недооцінив здатність України чинити опір.

Він також визнав, що поразка України створила б пряму загрозу для Польщі та всього східного флангу НАТО.

"Якщо Путін завоює Україну, ми будемо наступними", - заявив Сікорський.

Крім цього, міністр підкреслив, що Польща суттєво збільшила фінансування оборонного сектору.

"Ми краще будемо їсти траву, ніж знову станемо російською колонією", - наголосив він.

Коли закінчиться війна в Україні - думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак під час чату на Главреді розповів, що вйна Росії проти України, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не станеться непередбачуваних подій.

На думку експерта, суттєвих проривів РФ не очікується. Російські війська, ймовірно, наштовхнуться на потужну українську оборону, а Україна до цього часу зможе розгорнути власне виробництво ракет і завдати ударів по нафтовій галузі Росії. Це, за словами Ступака, може позбавити Кремль 30-50% доходів, що серйозно вдарить по фінансуванню армії та спричинить дефіцит особового складу.

"І тоді ситуація буде патовою - ні туди, ні сюди. При цьому прифронтові обстріли будуть, а обстрілів території України, як і території Росії, вже не буде. Ось тоді постане питання про зупинення війни на лінії розмежування, і почнеться дипломатичний процес. Дипломати робитимуть свою роботу, на лінії бойового зіткнення будуть обстріли, як у 2015-2017 рр. Якщо дипломати домовляться, тоді може бути підписання спільного документа", - припустив Ступак.

Прогнози щодо закінчення війни - останні новини

Волонтер Сергій Стерненко вважає, що війна між Україною та Росією може тривати ще 2-3 роки й завершиться лише тоді, коли одна з держав припинить існування. За його словами, це екзистенційне протистояння — або виживе Україна, або розпадеться Росія.

Також аналітик Томас Райт у статті для The Atlantic зазначає, що Трамп не зможе швидко покласти край війні, але може створити умови для майбутніх переговорів. Його мета - створити глобальний тиск на Москву, аби та погодилася на негайне і беззастережне припинення вогню.

Як повідомляв Главред, глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо під час засідання G7 у Канаді. Рубіо наголосив, що Вашингтон і надалі закликатиме Росію до дипломатії задля стійкого миру.

Читайте також:

Про персону: Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін Польща війна Росії та України Радослав Сікорський
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не назвав би це перемогою": Сікорський висміяв Путіна і його "другу армію у світі"

"Не назвав би це перемогою": Сікорський висміяв Путіна і його "другу армію у світі"

23:44Війна
Наступ РФ на Запоріжжі: в DeepState розповіли про прорив ворога та нові загрози

Наступ РФ на Запоріжжі: в DeepState розповіли про прорив ворога та нові загрози

21:25Фронт
"Збільшити ціну": Сибіга з Рубіо вигадали, як змусити Путіна припинити війну

"Збільшити ціну": Сибіга з Рубіо вигадали, як змусити Путіна припинити війну

21:08Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра 13 листопада: Ракам - час для себе, Левам - більше зусиль

Гороскоп Таро на завтра 13 листопада: Ракам - час для себе, Левам - більше зусиль

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

"У такому віці": Алла Пугачова прийняла несподіване рішення

"У такому віці": Алла Пугачова прийняла несподіване рішення

Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

Останні новини

00:42

Двохсотлітня загадка: чи могли козаки створити власну субмарину

12 листопада, середа
23:52

Навіщо у СРСР клеїли газети під шпалери: несподівана причина

23:44

"Не назвав би це перемогою": Сікорський висміяв Путіна і його "другу армію у світі"

23:28

Фальшиві традиції: що насправді стоїть за популярними українськими символами

23:18

Насіння гине ще до посіву: експерт розкрив п’ять помилок при зберіганні

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового рокуЦіни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
22:36

Пережили цілі покоління: визначено 10 найдовговічніших двигунів

22:31

Як з'явилися козаки: що приховують найвідоміші історичні гіпотези

22:30

Почнеться "дрейф республік": ексспівробітник СБУ назвав умову розпаду РосіїВідео

22:29

Сюрприз для "Шахедів": в Україні розгорнуть унікальну систему ППО, подробиці

Реклама
22:12

Таємниця залізничної "зебри": що приховують смуги на стовпах уздовж колій

22:10

Антитренди у взутті від Андре Тана: яке взуття не варто вдягатиВідео

21:47

Велике свято 13 листопада: що можна і не можна робити у цей день

21:29

Буде в кожному будинку у 2026: тренди дизайну інтер'єрів

21:25

Наступ РФ на Запоріжжі: в DeepState розповіли про прорив ворога та нові загрози

21:24

Мають рідкісний дар: народжені в ці три місяці, несуть світло навіть у темні часи

21:08

"Збільшити ціну": Сибіга з Рубіо вигадали, як змусити Путіна припинити війну

21:02

Нереальний подарунок: донька подарувала 65-річній матері шикарне перетворення

20:59

Не тільки з "автоматом": які авто не можна заводити "з штовхача"

20:35

Налетить справжній шторм і литимуть дощі: оголошено штормове попередження

20:27

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

Реклама
20:02

Збірна Франції ставить амбітну ціль: що задумав Дешам у матчі з Україною

19:52

Роксолана насправді не Лісовська: яким було справжнє прізвище дружини Сулеймана

19:48

Alyona Alyona зізналася, чому не виступає з Jerry Heil після "Євробачення"

19:19

Чи є старість хворобою — вчені поставили крапку в питанні

19:10

Яка найбільша мрія росіян та ПутінаПогляд

19:03

Так смачно "Шубу" ви ще не готували: розкішна закуска, яка здивує гостей

18:50

"Ворог має чітке завдання": експерт розкрив, куди йдуть окупанти на Запоріжжі

18:47

Хто контролює Покровськ та чи перебувають ЗСУ в оточенні - Сирський зробив заяву

18:44

"Був радий": відомий артист розповів, де служить після мобілізації

18:39

Продукт першої необхідності дорожчатиме щомісяця - прогноз економіста

18:23

У Києві відбулася магічна гала-прем’єра фільму "Вартові Різдва" — зірки, диво і справжнє свято

17:59

До 12 годин без світла: зʼявилися нові графіки відключень на 13 листопада

17:51

ФІДЕ подала скаргу на російського шахіста через смерть гросмейстера зі США

17:38

Папа Римський - кіноман: Понтифік Лев XIV назвав 4 улюблені фільмиВідео

17:34

ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

17:25

Україна припинила мирні переговори з РФ: в МЗС розповіли, хто у цьому винен

17:23

Як Міндічу вдалося перетнути кордон: в ДПСУ зробили заяву

17:19

Після вимоги Зеленського: міністерка енергетики Гринчук подала у відставку

17:14

Ближній бій у Покровську: українські бійці показали зачистку росіян у місті

16:40

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із дівчиною з блокнотом за 71 с

Реклама
16:33

Як легко знайти дорогу брендову річ на секонд-хенді: блогерка поділилася секретом

16:21

Валюта раптово "полетіла" вверх: в Україні курс долара та євро помітно змінилися

16:01

"У такому віці": Алла Пугачова прийняла несподіване рішення

16:01

На шахті "Інгульська" сталася аварія: доля двох гірників невідома

15:56

Є важливі результати: Зеленський назвав втрати РФ від санкцій

15:52

Ви відчуєте свою силу: три знаки зодіаку виходять із тіні

15:51

Звичайна вода не впорається: як швидко видалити пташиний послід з авто

15:51

Зеленський анонсував відставки в уряді на фоні корупційного скандалу - кого звільнятьВідео

15:47

Вдічі дешевша та смачніша, ніж магазинна: перевірений рецепт засоленої риби

15:38

Чи подорожчає популярна крупа найближчим часом: економіст сказав, до чого готуватися

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти