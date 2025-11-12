'Не назвав би це перемогою': Сікорський висміяв Путіна і його 'другу армію у світі'

Глава МЗС Польщі не вірить, що РФ витримає ще три роки війни.

Ключові тези Сікорського:

Путін не витримає ще три роки війни

Якщо Росія переможе Україну, Польща буде наступною ціллю Кремля

Путін зганьбився зі своєю "другою армією у світі"

Лідер РФ Володимир Путін зганьбився зі своєю так званою "другою армією у світі". Десять років війни не можна назвати перемогою Кремля. Про це заявив глава МЗС Польщі в інтерв'ю, передає ClashReport.

Коментуючи ситуацію на фронті, де Україна продовжує давати відсіч російським окупантам, очільник польського МЗС наголосив, що Росію не можна назвати переможцем у цій війні.

"Путін показав себе невдало. Ми думали, що в нього друга армія у світі, а він думав, що це буде легка прогулянка, триденна операція. Минуло понад 10 років, а він все ще воює на Донбасі. Я б не назвав це перемогою", - сказав Сікорський.

Дипломат зазначив, що Україна готується до трирічної війни і саме на цей період міжнародні партнери планують забезпечити Київ усіма необхідними ресурсами. За словами Сікорського, йдеться про довгостроковий план постачання зброї, фінансування та використання заморожених російських активів для підтримки української армії.

"Ці колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. Я не думаю, що Путін зможе витримати це ще три роки", - додав він.

Очільник польського МЗС також підкреслив, що Україна вже досягла суттєвого прогресу й виробляє майже половину власних дронів і крилатих ракет. Водночас Сікорський зазначив, що Кремль зазнав серйозного провалу у своїх військових планах і недооцінив здатність України чинити опір.

Він також визнав, що поразка України створила б пряму загрозу для Польщі та всього східного флангу НАТО.

"Якщо Путін завоює Україну, ми будемо наступними", - заявив Сікорський.

Крім цього, міністр підкреслив, що Польща суттєво збільшила фінансування оборонного сектору.

"Ми краще будемо їсти траву, ніж знову станемо російською колонією", - наголосив він.

Коли закінчиться війна в Україні - думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак під час чату на Главреді розповів, що вйна Росії проти України, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не станеться непередбачуваних подій.

На думку експерта, суттєвих проривів РФ не очікується. Російські війська, ймовірно, наштовхнуться на потужну українську оборону, а Україна до цього часу зможе розгорнути власне виробництво ракет і завдати ударів по нафтовій галузі Росії. Це, за словами Ступака, може позбавити Кремль 30-50% доходів, що серйозно вдарить по фінансуванню армії та спричинить дефіцит особового складу.

"І тоді ситуація буде патовою - ні туди, ні сюди. При цьому прифронтові обстріли будуть, а обстрілів території України, як і території Росії, вже не буде. Ось тоді постане питання про зупинення війни на лінії розмежування, і почнеться дипломатичний процес. Дипломати робитимуть свою роботу, на лінії бойового зіткнення будуть обстріли, як у 2015-2017 рр. Якщо дипломати домовляться, тоді може бути підписання спільного документа", - припустив Ступак.

Прогнози щодо закінчення війни - останні новини

Волонтер Сергій Стерненко вважає, що війна між Україною та Росією може тривати ще 2-3 роки й завершиться лише тоді, коли одна з держав припинить існування. За його словами, це екзистенційне протистояння — або виживе Україна, або розпадеться Росія.

Також аналітик Томас Райт у статті для The Atlantic зазначає, що Трамп не зможе швидко покласти край війні, але може створити умови для майбутніх переговорів. Його мета - створити глобальний тиск на Москву, аби та погодилася на негайне і беззастережне припинення вогню.

Як повідомляв Главред, глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо під час засідання G7 у Канаді. Рубіо наголосив, що Вашингтон і надалі закликатиме Росію до дипломатії задля стійкого миру.

Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

