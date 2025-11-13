Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Лавров заговорив про саміт Путіна з Трампом у Будапешті і назвав винного в зриві

Руслана Заклінська
13 листопада 2025, 10:12
1144
У Москві нібито готові до проведення російсько-американського саміту в Будапешті.
Лавров заговорив про саміт Путіна з Трампом у Будапешті і назвав винного в зриві
Зустріч Трампа з Путіним в Будапешті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Що сказав Лавров:

  • Москва готова до саміту Трампа з Путіним в Будапешті
  • Саміт зірвався через "підкилимні доповіді"
  • Європа нібито саботує мирні зусилля і готується до великої війни

РФ готова до проведення російсько-американського саміту в Будапешті. Однак процес наразі перебуває лише на стадії попередніх контактів. Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera, уривки якого опублікували росЗМІ.

"Ми розраховуємо на здоровий глузд і на те, що у Вашингтоні утримаються від дій, які можуть ескалувати конфлікт на новий рівень", - заявив Лавров.

відео дня

Крім цього, очільник МЗС РФ заявив, що президент США відданий пошуку "сталого мирного рішення" й намагається "зрозуміти російську позицію щодо України". За словами Лаврова, зустріч на найвищому рівні з РФ у Будапешті не відбулася через "підкилимні доповіді", які отримував Дональд Трамп після його розмови з держсекретарем США Марком Рубіо.

Лавров також згадав, що Трамп і Путін проводили переговори на Алясці у серпні, а 20 жовтня російський дипломат мав телефонну розмову з Марком Рубіо для підготовки нового саміту. Втім, пізніше Трамп оголосив про його скасування.

Глава російського МЗС стверджує, що американський президент підтримує ідею негайного припинення вогню з фіксацією позицій сторін на фронті. Однак Москва також вимагає від України поступок у вигляді додаткових територій.

Лавров звинуватив Європу в підготовці війни

Крім цього, російський дипломат звинуватив європейські країни у зриві мирних ініціатив і підготовці до "нової великої війни" з Росією.

"Європа саботує всі миротворчі зусилля, запроваджує нові санкції, готується до нової великої європейської війни проти Росії", - сказав Лавров.

Він додав, що Москва готова відновити контакти з європейськими країнами лише після завершення "рософобського шаленства".

Чи міг би Путін зустрітися з Зеленським

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Володимир Путін "явно не готовий" зустрічатися із Володимиром Зеленським найближчим часом, повідомляє The Guardian. За словами Мерца, спершу планувалося провести двосторонній саміт між лідерами протягом двох тижнів, однак Кремль відмовився від цієї ідеї.

"Чесно кажучи, мене це не дивує, оскільки це частина стратегії російського президента - діяти в тому самому дусі", - сказав він.

Зустріч Трампа з Путіним - що відомо

Як повідомляв Главред, 16 жовтня після телефонної розмови Дональд Трамп і Володимир Путін заявили про намір провести зустріч у Будапешті. Підготовкою саміту мали займатися держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров, однак 21 жовтня Трамп вирішив його скасувати.

Запланований саміт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Будапешті скасували через надто жорсткі вимоги Кремля щодо України, повідомило видання Financial Times. Рішення ухвалили після напруженої телефонної розмови на високому рівні.

Утім, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч усе ж планується і перебуває на порядку денному, хоча й відбудеться пізніше, ніж очікувалося. За його словами, переговори призупинилися через територіальне питання.

Читайте також:

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні зустріч Путіна і Трампа Сергій Лавров війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Лавров заговорив про саміт Путіна з Трампом у Будапешті і назвав винного в зриві

Лавров заговорив про саміт Путіна з Трампом у Будапешті і назвав винного в зриві

10:12Війна
"Занадто дорого для нас": Зеленський прокоментував ідею виведення ЗСУ з Покровська

"Занадто дорого для нас": Зеленський прокоментував ідею виведення ЗСУ з Покровська

10:05Фронт
Найближчими днями відключення триватимуть: коли чекати на поліпшення ситуації зі світлом

Найближчими днями відключення триватимуть: коли чекати на поліпшення ситуації зі світлом

09:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

"У такому віці": Алла Пугачова прийняла несподіване рішення

"У такому віці": Алла Пугачова прийняла несподіване рішення

Серйозні проблеми зі здоров'ям: куди подівся Ігор Ліхута і який зараз вигляд має

Серйозні проблеми зі здоров'ям: куди подівся Ігор Ліхута і який зараз вигляд має

Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

Останні новини

10:48

Кінець особливого статусу: Німеччина скорочує виплати українським біженцям

10:33

Китайський гороскоп на завтра 14 листопада: Коням - зриви, Свиням - образа

10:12

Лавров заговорив про саміт Путіна з Трампом у Будапешті і назвав винного в зриві

10:09

Росіяни мають зразки всіх українських БпЛА: "Флеш" розповів, чим це загрожує

10:05

"Занадто дорого для нас": Зеленський прокоментував ідею виведення ЗСУ з Покровська

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового рокуЦіни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
09:44

Тест за картинкою: що заважає вам розбагатіти

09:35

Найближчими днями відключення триватимуть: коли чекати на поліпшення ситуації зі світломВідео

09:30

Костянтин Грубич показав рідкісне фото з красунею-дружиною: "Прекрасні"

09:26

Одна ніч ціною місячної оренди: скільки в Україні коштує житло на Новий рік

Реклама
09:06

Дилема корупційних викриттівПогляд

09:00

Ціни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українців

08:59

Блекаути вдарять по гаманцю: економіст оцінив, що буде з цінами в Україні

08:36

Карта Deep State онлайн за 13 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:32

Чотири знаки зодіаку досягнуть фінансового успіху до кінця 2025 року

08:14

Вогняний дощ в небі і провальна робота ППО: Росію масовано атакували дрони

08:05

Відключення світла в Україні - графіки на 13 листопада (оновлюється)

07:35

США вичерпали можливості: Рубіо зробив заяву про санкції проти РФ

07:34

Продає майно: у російської співачки діагностували психічне захворювання

06:59

Армія РФ захопила два села на Запоріжжі та просувається ще у двох областях: деталі

06:21

Зранку чи ввечері: експерти вирішили вічну дилему, коли краще мити волосся

Реклама
06:10

Чому Вашингтон відходить від ключових інтересів УкраїниПогляд

05:55

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із церквою за 19 секунд

05:40

Син принца Вільяма бунтує проти суворої заборони батька - що сталося

05:00

Удача вже в дорозі: п’ять знаків зодіаку скоро закрутить вихор змін

04:36

Як перетворити картопляну шкірку на добриво для рослин: бабусин лайфхак

04:12

Гороскоп на завтра 14 листопада: Ракам - розчарування, Терезам - оновлення

03:30

Чому пуансетія в'яне до Нового року: як вибрати і коли купити "Різдвяну зірку"

03:09

Популярний міф спростовано - чи справді собаки і коти ненавидять одне одногоВідео

02:35

На голову трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші у середині листопада

01:53

"Має бути відправною точкою": G7 назвала умову переговорів України та Росії

00:42

Двохсотлітня загадка: чи могли козаки створити власну субмаринуВідео

12 листопада, середа
23:52

Навіщо у СРСР клеїли газети під шпалери: несподівана причина

23:44

"Не назвав би це перемогою": Сікорський висміяв Путіна і його "другу армію у світі"

23:28

Фальшиві традиції: що насправді стоїть за популярними українськими символами

23:18

Насіння гине ще до посіву: експерт розкрив п’ять помилок при зберіганні

22:36

Пережили цілі покоління: визначено 10 найдовговічніших двигунів

22:31

Як з'явилися козаки: що приховують найвідоміші історичні гіпотези

22:30

Почнеться "дрейф республік": ексспівробітник СБУ назвав умову розпаду РосіїВідео

22:29

Сюрприз для "Шахедів": в Україні розгорнуть унікальну систему ППО, подробиці

22:12

Таємниця залізничної "зебри": що приховують смуги на стовпах уздовж колій

Реклама
22:10

Антитренди у взутті від Андре Тана: яке взуття не варто вдягатиВідео

21:47

Велике свято 13 листопада: що можна і не можна робити у цей день

21:29

Буде в кожному будинку у 2026: тренди дизайну інтер'єрів

21:25

Наступ РФ на Запоріжжі: в DeepState розповіли про прорив ворога та нові загрози

21:24

Мають рідкісний дар: народжені в ці три місяці, несуть світло навіть у темні часи

21:08

"Збільшити ціну": Сибіга з Рубіо вигадали, як змусити Путіна припинити війну

21:02

Нереальний подарунок: донька подарувала 65-річній матері шикарне перетворення

20:59

Не тільки з "автоматом": які авто не можна заводити "з штовхача"

20:35

Налетить справжній шторм і литимуть дощі: оголошено штормове попередження

20:27

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти