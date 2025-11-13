Лавров заговорив про саміт Путіна з Трампом у Будапешті і назвав винного в зриві

У Москві нібито готові до проведення російсько-американського саміту в Будапешті.

https://glavred.net/war/lavrov-zagovoril-o-sammite-putina-s-trampom-v-budapeshte-i-nazval-vinovnogo-v-sryve-10714970.html Посилання скопійоване

Зустріч Трампа з Путіним в Будапешті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Що сказав Лавров:

Москва готова до саміту Трампа з Путіним в Будапешті

Саміт зірвався через "підкилимні доповіді"

Європа нібито саботує мирні зусилля і готується до великої війни

РФ готова до проведення російсько-американського саміту в Будапешті. Однак процес наразі перебуває лише на стадії попередніх контактів. Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera, уривки якого опублікували росЗМІ.

"Ми розраховуємо на здоровий глузд і на те, що у Вашингтоні утримаються від дій, які можуть ескалувати конфлікт на новий рівень", - заявив Лавров.

відео дня

Крім цього, очільник МЗС РФ заявив, що президент США відданий пошуку "сталого мирного рішення" й намагається "зрозуміти російську позицію щодо України". За словами Лаврова, зустріч на найвищому рівні з РФ у Будапешті не відбулася через "підкилимні доповіді", які отримував Дональд Трамп після його розмови з держсекретарем США Марком Рубіо.

Лавров також згадав, що Трамп і Путін проводили переговори на Алясці у серпні, а 20 жовтня російський дипломат мав телефонну розмову з Марком Рубіо для підготовки нового саміту. Втім, пізніше Трамп оголосив про його скасування.

Глава російського МЗС стверджує, що американський президент підтримує ідею негайного припинення вогню з фіксацією позицій сторін на фронті. Однак Москва також вимагає від України поступок у вигляді додаткових територій.

Лавров звинуватив Європу в підготовці війни

Крім цього, російський дипломат звинуватив європейські країни у зриві мирних ініціатив і підготовці до "нової великої війни" з Росією.

"Європа саботує всі миротворчі зусилля, запроваджує нові санкції, готується до нової великої європейської війни проти Росії", - сказав Лавров.

Він додав, що Москва готова відновити контакти з європейськими країнами лише після завершення "рософобського шаленства".

Чи міг би Путін зустрітися з Зеленським

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Володимир Путін "явно не готовий" зустрічатися із Володимиром Зеленським найближчим часом, повідомляє The Guardian. За словами Мерца, спершу планувалося провести двосторонній саміт між лідерами протягом двох тижнів, однак Кремль відмовився від цієї ідеї.

"Чесно кажучи, мене це не дивує, оскільки це частина стратегії російського президента - діяти в тому самому дусі", - сказав він.

Зустріч Трампа з Путіним - що відомо

Як повідомляв Главред, 16 жовтня після телефонної розмови Дональд Трамп і Володимир Путін заявили про намір провести зустріч у Будапешті. Підготовкою саміту мали займатися держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров, однак 21 жовтня Трамп вирішив його скасувати.

Запланований саміт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Будапешті скасували через надто жорсткі вимоги Кремля щодо України, повідомило видання Financial Times. Рішення ухвалили після напруженої телефонної розмови на високому рівні.

Утім, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч усе ж планується і перебуває на порядку денному, хоча й відбудеться пізніше, ніж очікувалося. За його словами, переговори призупинилися через територіальне питання.

Читайте також:

Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред