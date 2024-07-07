"Потрібно знімати війська": Жданов розкрив напрямок головного удару РФ

Російським загарбникам необхідно тримати основний фронт, наголосив Олег Жданов.

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/ Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Якщо в армії країни-агресора РФ з'являться явні проблеми з особовим складом і технікою, то їм відразу доведеться відводити сили з Харківського напрямку, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як підкреслив він у коментарі виданню Фокус, російським загарбникам необхідно тримати основний фронт у Донецькій і Луганській областях.

"У РФ немає вільних резервів живої сили і бронетехніки. Щоб зберігати наступальний темп на позиції ЗСУ, потрібно знімати війська. Відомо, що полк зняли з Лиманського і Куп'янського напрямків, повноцінних дивізій там не залишилося", - зазначив експерт. відео дня

Жданов також прокоментував інформацію про те, що РФ нібито відкрила новий напрямок у Сотницькому Козачку. Він додав, що ЗС РФ намагаються закріпитися і змусити ЗСУ перекинути туди частини для утримання плацдарму.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

/ Главред

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