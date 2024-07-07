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"Потрібно знімати війська": Жданов розкрив напрямок головного удару РФ

Олексій Тесля
7 липня 2024, 04:40
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Російським загарбникам необхідно тримати основний фронт, наголосив Олег Жданов.
Жданов
/ Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Якщо в армії країни-агресора РФ з'являться явні проблеми з особовим складом і технікою, то їм відразу доведеться відводити сили з Харківського напрямку, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як підкреслив він у коментарі виданню Фокус, російським загарбникам необхідно тримати основний фронт у Донецькій і Луганській областях.

"У РФ немає вільних резервів живої сили і бронетехніки. Щоб зберігати наступальний темп на позиції ЗСУ, потрібно знімати війська. Відомо, що полк зняли з Лиманського і Куп'янського напрямків, повноцінних дивізій там не залишилося", - зазначив експерт.

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Жданов також прокоментував інформацію про те, що РФ нібито відкрила новий напрямок у Сотницькому Козачку. Він додав, що ЗС РФ намагаються закріпитися і змусити ЗСУ перекинути туди частини для утримання плацдарму.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

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/ Главред

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Харківська область Олег Жданов війна Росії та України
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