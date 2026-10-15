Долар, євро та злотий синхронно впали: курс валют на 16 жовтня

Гривня зміцнила позиції перед вихідними.

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Курс валют на 16 жовтня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Який офіційний курс долара встановив НБУ на 16 жовтня

Скільки коштують євро та польський злотий у п’ятницю

Як змінилися курси валют порівняно з 15 жовтня

На п’ятницю, 16 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та польський злотий подешевшали порівняно з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 16 жовтня встановлено на рівні 44,89 грн/дол. Напередодні, 15 жовтня, американська валюта коштувала 44,98 грн/дол. Таким чином, за день долар подешевшав приблизно на 9 копійок.

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Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 16 жовтня становить 50,31 грн/євро. У четвер, 15 жовтня, європейська валюта коштувала 50,35 грн/євро. Отже, за добу євро подешевшав приблизно на 4 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 16 жовтня встановлено на рівні 11,51 грн/злотий. Днем раніше польська валюта коштувала 11,53 грн/злотий. За добу злотий подешевшав приблизно на 2 копійки.

Що буде з курсом долара і євро найближчим часом - думка експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що різких курсових потрясінь найближчим часом не очікується, однак стабільність гривні дедалі більше залежить від валютних інтервенцій Національного банку України. За останні два місяці їхній обсяг зріс на 30–35% - приблизно з $0,9 млрд до $1,2 млрд на тиждень.

Серед чинників тиску на гривню банкір назвав війну, інфляцію, пошкодження підприємств, дорожчу логістику та залежність України від імпорту. За його словами, різниця між імпортом та експортом наблизилася до $40 млрд, а ввезення товарів майже в 2,5 раза перевищило вивезення. Через це попит на іноземну валюту залишається високим.

Лєсовий наголосив, що подальша стабільність курсу залежатиме від здатності НБУ згладжувати дисбаланс на валютному ринку. Різкі коливання могли б посилити інфляційні очікування та стимулювати населення активніше купувати долари й євро. Водночас війна, високий імпортний попит і торговельний дисбаланс залишаються чинниками ризику для гривні.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив про можливі коливання курсу долара та євро на початку жовтня. Він підкреслив, що роль регулятора є ключовою для збереження рівноваги на валютному ринку.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ повідомив про короткочасне подолання доларом позначки 45 гривень. У коментарі він зазначив, що короткочасний прорив стався через людський фактор і технічну помилку.

Національний банк України встановив офіційні курси валют на 15 жовтня, за якими долар і євро подешевшали. Офіційний курс долара становив 44,98 грн, євро - 50,35 грн, а польський злотий - 11,53 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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